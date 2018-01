Trafikorganisationer: Skal færre dø, så skal der gøres noget ved uopmærksomhed på vejene Tallene over trafikdræbte er svære at få ned, viser opgørelse over sidste års trafikofre. Flere organisationer ser en indsats for at få flere til at se op fra mobilskærmen som vigtig for trafiksikkerheden.

Hvor bliver faldet i antallet af trafikdræbte og kvæstede af?

Det spørgsmål står eksperter og organisationer tilbage med efter offentliggørelsen af Vejdirektoratets foreløbige opgørelse over de liv, der er taget af trafikken i løbet af 2017.

Målet er, at vi i 2020 skal være nede på højst 120 trafikdræbte om året. Men sidste år lå det på 183. Og udviklingen gennem de seneste år viser, at det ikke rigtigt er lykkedes at få sænket tallene markant.

SÅ MANGE ER DRÆBT I TRAFIKKEN Vejdirektoratet har optalt, hvor mange liv trafikken tager. Her er de seneste års opgørelser over antallet af omkomne på vejene: 2012: 167

2013: 191

2014: 182

2015: 178

2016: 211

2017: 183 Med til tallene hører, at målet for politikerne og Færdselssikkerhedskommissionen er højst 120 dræbte på vejene i 2020. Vis mere

Derfor bør politikere og myndigheder begynde at arbejde mere målrettet med det, der virker, hvis færre liv skal rives væk i trafikken, mener organisationerne.

Tekniske forbedringer så som fart- og bremseautomatik er en del af det. Adfærdsændringer er en anden, så der for eksempel sættes ind mod bilisters uvane med at kigge på mobilskærmen, mens de kører ad gader og veje, mener organisationerne.

»Man kan glæde sig over, at der er færre dræbte cyklister og fodgængere. Men graver man ned i tallene, så forstummer den glæde lidt. Der er en stagnerende tendens. Det gab, vi har mod 120-målet, bliver større og større«, siger Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik.

Vores adfærd bag rattet giver mange ulykker

Han peger på to skridt, der kan tages for at nå færre dræbte i trafikken. Det er at forsøge at ændre vor adfærd. Og så er det at få indført nye sikkerhedssystemer med bremseassistenter og automatisk fartkontrol.

Folk ser det som for galt, at deres kære skal udsættes for fare, fordi nogle tumper skal sms'e bag rattet. Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik

»Når man laver dybdeanalyser, ser vi, at 90 procent af alle ulykker er betinget af folks adfærd. Men det er muligt at rykke folk. Et eksempel er spritkørsel. I dag fordømmer alle spritkørsel. Og vi begynder så småt at kunne se noget tilsvarende i forhold til social fordømmelse af folk, der er uopmærksomme bag rattet. Folk ser det som for galt, at deres kære skal udsættes for fare, fordi nogle tumper skal sms'e bag rattet«.

Foto: Gregers Tycho/POLFOTO Der må gøres mere for at få færre dræbt i trafikken, mener organisationerne. Arkivfoto.

Kjærgaard Møller peger på følgerne af uopmærksomhed, hvor nogle bilister pludselig ender ovre i den modsatte kørebane.

»Den slags så du ikke for 20 år siden«, siger han.

»Men der kan teknikken gå ind og reducere følgerne af vor mangelfulde adfærd. Derfor er det vigtigt politisk at gå ind og støtte de systemer, der gavner trafiksikkerheden. Det kan være med til at begrænse ulykkernes omfang«.

Cyklistforbundet: For mange ulykker registreres ikke

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam hilser også faldet i antallet af trafikdræbte cyklister velkomment. Men tallene er slet ikke retvisende, advarer han og efterlyser en statistik, der bygger på tal fra skadestuerne.

Lige nu er der kun de tal, hvor uheldene involverer politiets tilstedeværelse. Der er en lang række ulykker, vi stort set ikke hører om. Klaus Bondam, Cyklistforbundet

»Der gemmer sig kæmpestore mørketal. Vi har i mange år i Cyklistforbundet efterspurgt skadestuedata. Lige nu er der kun de tal, hvor uheldene involverer politiets tilstedeværelse. Der er en lang række ulykker, vi stort set ikke hører om. Det er en af de ting, vi vil have indarbejdet i det danske trafiksikkerhedsarbejde«.

Han er til gengæld glad for, at et flertal i Folketinget nu vil slå hårdere ned på brug af håndholdte mobiltelefoner ved at give et klip i kørekortet

»Den absolut største dræber i trafikken er uopmærksomhed. Det går ud over cyklister, men også andre bilister og foldgængere. Det klip har en afskrækkende effekt«.