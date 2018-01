Fra latterliggørelse til ligestilling og nobelpris Hun var en pioner i kvindebevægelsen. Han fik som den hidtil eneste dansker Nobels Fredspris. I en ny biografi om ægte-parret Fredrik og Matilde Bajer kan man følge to menneskers livslange kamp for ideer, som i deres samtid blev anset for naive og utopiske, men som ikke desto mindre i løbet af en generation ændrede Danmarks politiske og sociale landkort.

Over indgangen til Københavns Universitets hovedbygning våger en ørn, og underneden står ’Per aspera ad astra’ (gennem støvet til stjernerne)! Filosoffen Arthur Schopenhauer har med andre ord sagt det samme, nemlig at al nytænkning gennemgår tre faser: Først latterliggøres den, siden bekæmpes den, og til sidst anerkendes den som det eneste rigtige. Det kunne ægteparret Bajer skrive under på.

Deres idékamp foregik i den bevægede og urolige tid mellem de to krige mod Tyskland, 1848-1851 og 1864, og frem til Første Verdenskrig. Fredrik Bajer var præstesøn fra Herlufmagle, gik på Sorø Akademi og fortsatte på Landkadetakademiet for at blive løjtnant i et dragonregiment. Fra sin tidlige ungdom havde han en kæreste på egnen. Hun hed Matilde og var datter af et proprietærpar Schlüter på gården Frederikseg i Herlufmagle. De blev forlovet, og så ventede Matilde på at kunne blive gift med sin Fredrik. Det var nemlig kvindernes opgave i den borgerlige verden at blive gift, stifte hjem og føre slægten videre. Men nu skal man ikke tro, at hun sad med hænderne i skødet. Nej, en huslærer sørgede for at uddanne døtrene på Frederikseg, så de lærte at skrive, læse, regne, at føre hus, at sy og at forstå fremmede sprog samt gennem litteraturen og aviserne at følge med i, hvad der rørte sig i tiden. Matilde var ingen dum gås så lidt som andre af tidens kvinder i borgerskabet, men hun havde ikke meget at skulle have sagt. Det var mændene som bestemte.

Som dragonofficer måtte Fredrik drage i krig, og det bryllup, som Matilde havde set frem til, måtte udsættes. Efter at have oplevet forpostkampen ved Geltorf red Fredrik med sine dragoner bort fra Dannevirke-stillingen i snestorm 5. februar 1864, og han sad på sin hest i dage, uger, måneder i løbet af den langtrukne krig.

Jeg ved ikke, hvorledes den ærede forslagsstiller har tænkt, at forholdet bliver i et ægteskab, hvor manden og konen stemte på forskellige partier

Krigen lærte ham et og andet, og hans sociale og politiske sans, som var vakt før krigen, fik yderligere næring. Ved forskellige lejligheder protesterede han. Han blev af sin regimentschef tvunget til at ændre sin dom over en soldat, som var anklaget for at desertere, og han udtalte sig mod den middelalderlige afstraffelsesmetode krumslutning, der var genindført pga. krigen. Han mente også, at den del af hertugdømmerne, som følte sig som tysk og talte tysk, skulle være tysk, og antog ud fra sine egne observationer, at grænsen mellem Danmark og den tyske del af hertugdømmerne skulle ligge et stykke syd for Flensborg.

Den unge løjtnant med de moderne meninger fik en dårlig stjerne blandt de øverste ærkekonservative officerer, og da hæren efter krigen skulle reduceres, blev han afskediget.

Fredrik Bajer mente, at Danmark ligesom andre små lande måtte søge neutralitet. Hans forbillede var Schweiz. Og han gik videre, fordi han hævdede, at krig aldrig kunne være en løsning på konflikter. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Ægtefolk og idealister

Men den unge mand lod sig ikke slå ud. Han blev lærer på Blågård Seminarium på Nørrebro i København, og endelig langt om længe blev Matilde gift med sin Fredrik. Nu skulle man tro, at det almindelige arbejds- og familieliv indfandt sig. Det gjorde det også med efterhånden seks børn, men der blev ikke tale om en stilfærdig borgerlig tilværelse. Nu trådte det unge ægtepar i karakter som idealister og forkæmpere for det, de troede på. Og de kæmpede side om side. Fredrik skrev:

»Fra mit bryllup med min barndomsbrud Matilde Schlüter regner jeg et nyt afsnit af mit liv. Hun har fra den stund været således med i al min virksomhed, at jeg efterfølgende ofte kunne sætte vi i stedet for jeg«.

Matilde meldte sig ind i den første internationale kvindeorganisation, Association Internationale des Femmes, og hun indkaldte nogle ligesindede kvinder og stiftede i sin stue i Korsgade 56 på Nørrebro den forening, som blev Dansk Kvindesamfund. For Matilde var målet klart: Kvinder havde de samme forpligtelser i samfundet som mænd, derfor skulle de også have de samme rettigheder. Det skulle der kæmpes for, og kæmpet blev der med Fredriks støtte, idet han blev valgt til Folketinget for Venstre i Horsens og i Folketinget talte kvindernes sag.

Fredrik var som mange efter krigen 1864 beskæftiget med spørgsmålet: Hvad skal der blive af lille Danmark? De konservative kredse, der var repræsenteret ved officerer og godsejere, fandt, at kun en befæstning af København kunne sikre, at man kunne forsvare sig mod den tyske overmagt – i alt fald indtil andre kom Danmark til hjælp! Men især befolkningen på landet fandt den løsning uacceptabel, landets grænser skulle forsvares, og man drøftede en folkebevæbning. Københavns befæstning blev et stridens æble og kom i mange år til at forhindre en fornuftig udvikling. By stod mod land, Venstre mod Højre.

Også i striden om, hvem der skulle regere landet, var rigsdagen og befolkningen delt. Men skønt Fredrik af hjertet var venstremand og støttede, at Folketingets flertal skulle danne regering, kunne han ikke deltage i stillingskrigen i Folketinget og i Landstinget. Han gik sin egen vej i forsvarssagen, og den vej var, at Danmark lige som andre små lande måtte søge neutralitet. Hans forbillede var Schweiz. Og han gik videre, fordi han hævdede, at krig aldrig kunne være en løsning på konflikter, nej, krig skulle forhindres, konflikter skulle løses ved forhandlinger og forebygges ved internationalt samarbejde. Den indsigt betød, at han satte alt ind på at deltage i det fredsarbejde, som udviklede sig i årene efter 1872 især med mange engelske og franske fredsforkæmpere.

Hånet og latterliggjort

Ligestilling af kvinder og internationalt samarbejde for at forhindre krig – det var de to store ideer, som Fredrik og Matilde kæmpede for. Hånen og bekæmpelsen, som Schopenhauer skriver om, indfandt sig snart. Kvindesagens forkæmpere blev latterliggjort og bekæmpet. Fra Folketingets talerstol udtalte højres folketingsmedlem Rasmus Strøm i forbindelse med Fredriks forslag om kommunal valgret for kvinder 1887:

»Af alle den ærede forslagsstillers planer på dette område må jeg dog sige, at det forslag, at også gifte kvinder, hustruer, skulle have valgret, forekommer mig at være det mest risikable. Jeg ved ikke, hvorledes den ærede forslagsstiller har tænkt, at forholdet bliver i et ægteskab, hvor manden og konen stemte på forskellige partier«.

Strøm var i parentes inkarneret ungkarl. Det var ikke kun i Højre, man anså kvinder for uegnede, for følelsesmæssige til at beskæftige sig med politik. Langt ind i arbejderklassen og i de intellektuelle kredse i hovedstaden repræsenteret ved bl.a. brødrene Brandes havde man samme opfattelse.

I sagen om neutralitet for Danmark og internationalt samarbejde var reaktionerne de samme. Da Fredrik i 1889 bad Folketingets formand om at bekendtgøre indbydelsen til den første interparlamentariske fredskonference, gik der en hånlatter gennem folketingssalen. Og da han senere gik rundt i folketingssalen for at samle underskrifter til en indbydelse til at danne en interparlamentarisk komité, blev han mødt af tilråb som: » Nåh, går De der med verdensfreden!«.