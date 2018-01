To er døde efter brand på Christiania - politiet efterforsker som drab

Amning er naturligt. Amning er den måde, naturen har ’planlagt’, at vores børn skal ernæres på, indtil de er fysiologisk klar til at kunne håndtere fast føde. Det har været sådan siden tidernes morgen, men med den tendens jeg ser i dag, så er amning faktisk ved at uddø – medmindre vi skrider til handling øjeblikkeligt.

Det har længe lydt, at det er mødrene, der ikke vil amme; at de er for meget i deres hoveder og hellere vil have frihed og tid til dem selv. Men det er slet ikke det, vi oplever på Det Private Barselshotel, hvor jeg arbejder. Vi oplever mødre, der kæmper en brav kamp for at få det til at lykkes. Vi oplever, hvordan de har været ind og ud af systemet for at få hjælp og har siddet i ugevis derhjemme og ammet i smerte. Der er for os at se ingen tvivl om, at de kvinder, vi møder, virkelig gerne vil amme deres børn.

Det væsentligste problem er, at der i dag hersker en generel opfattelse af, at amning er noget, der bare opstår af sig selv. At når barnet er født og kommer op til brystet, så etableres amningen af sig selv. Og opstår amningen ikke, må mor og baby hjem og ligge hud-mod-hud, og så skulle amningen komme af sig selv. Men hvis det var tilfældet, ville de cirka 97 procent af mødre, der ønsker at amme, jo bare fuldamme i de seks måneder, som sundhedsstyrelsen anbefaler – i stedet for, at det kun lykkes for cirka 25 procent.

Det er selvfølgelig en smart holdning set i lyset af de besparelser, der har været på området de sidste mange år, som har resulteret i, at man ikke længere vil ofre en god seng, tid, ro og omsorg til den nybagte familie. Det er ikke længere muligt at sikre vores kommende samfundsborgere en god start på livet – eller bare helt basalt sikre deres overlevelse og trivsel – før de og deres forældre sendes hjem.