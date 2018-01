Højesteret: Kvælertag på eks skal give ubetinget fængsel

En i dag 29-årig mand tog tilbage i marts kvælertag på sin ekskæreste og holdt hende for næse og mund. Og det var så groft, at det skal udløse en ubetinget fængselsstraf, siger Højesteret.

Landets øverste domstol har fredag ændret en dom fra Vestre Landsret, hvor den 29-årige slap med en betinget straf. Landsrettens dom var i øvrigt en stadfæstelse af en dom fra Retten i Kolding.

Tilbage i byretten mente et flertal af sagens tre dommere, at en ubetinget fængselsstraf var at skyde over målet. Man lagde vægt på, at den dømte havde haft et misbrug, som han nu var kommet ud af.

Derudover lagde man vægt på, at han fik behandling for sine psykiske lidelser, og at han og ekskæresten havde fået et godt forhold igen, hvor de blandt andet samarbejdede om deres fælles datter. Og den vurdering var Vestre Landsret altså enig i.

Greb hende om halsen

Kvinden har under sagen forklaret, hvordan hun en dag havde besøg af manden og vågnede op ved, at han sad over hende og greb hende om halsen. Hun forsøgte at komme fri og råbte, at hun ikke ville dø.

Manden gav hende en lussing, og hun fik det så dårligt, at hun kastede op.

Det viste sig, at manden havde set nogle beskeder på hendes telefon. Hun havde skrevet sammen med en anden mand. Manden krævede, at hun skrev til den anden mand, at hun ikke ville se ham mere.

I den forbindelse fik hun endnu en lussing, har kvinden forklaret.

For at slippe væk fra lejligheden valgte kvinden at flygte via altanen. Det var en lejlighed i stueetagen. Efterfølgende fik hun på skadestuen konstateret flere skader på grund af volden. Blandt andet blødninger i øjnene.

Højesteret har i sin vurdering af sagen lagt vægt på, at der er tale om en dom for grov vold. Og kun hvis der er helt særlige grunde, kan man vælge en betinget dom. Ellers er kravet ubetinget fængsel.

I sagen fra Kolding har Højesteret vurderet, at der var tale om et uprovokeret angreb i kvindens eget hjem. Derudover lægger retten vægt på voldens grovhed.

De fem højesteretsdommere, som har vurderet sagen, er enige om, at der ikke er nogen som helst omstændigheder i sagen, som kan begrunde en betinget dom.

Straffen for overfaldet på ekskæresten er derfor ubetinget fængsel i fire måneder.

