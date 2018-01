Sagt i ugen

19-årige Ali Parnian, indehaver af Kaj Bageriet i Tingbjerg, om den bande, der smadrede hans butik:

»De sagde, at de var mafiaen, og at jeg bare skulle betale«.

(Berlingske)

En anden af Tingbjergs forretningsdrivende, Spar-købmand Bent Kristensen, ærgrede sig over, at bydelen atter fik negativ omtale:

»Det er helt ude af proportioner. Jeg er helt enig i, at det er meget voldsomt, det, der er sket, men der har altså aldrig været sådan noget herude før. Ikke på nogen som helst måde«.

(Berlingske)

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont sagde ved et debatmøde på Københavns Universitet, at han og andre eksministre står til 30 års fængsel for at have arrangeret folkeafstemningen om uafhængighed af Spanien:

»Jeg tror på, at intet andet europæisk land ville gøre det samme. Specielt ikke Danmark. Men i Spanien findes Francos skygge stadig«.

(Information)

Lars Løkke Rasmussen var til velgørenhedstorskegilde i Thyborøn og henvendte sig i sin tale til arrangøren, John-Anker Hametner – ’kvotekongen’, der er blevet kendt for at låne statsministeren sit sommerhus:

»Jeg er faktisk lidt ked af – oprigtigt ked af – at man skal slå sig så meget på at kende mig. Det synes jeg egentlig ikke er rimeligt. Det vil jeg gerne sige undskyld for«.

(Flere medier)

Rigsrevisionen kaldte processen op til salget af statens vaccineproduktion for »meget utilfredsstillende«:

»Rigsrevisionens opgørelse viser, at de samlede direkte og indirekte udgifter forbundet med salget ligger i et spænd mellem 1,3 mia. kr. og 1,8 mia. kr.«.

(Rigsrevisionens rapport)

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen, om Sundhedsministeriets salg af vaccineproduktionen:

»Det er jo nærmest en lærebog i, hvordan man ikke skal sælge et statsligt aktiv. Der er stort set ikke i forberedelsen den fejl, som de ikke begår«.

(Ekstra Bladet)

Gymnasieelev Katarina Hessner Hansen, 16, fra Gladsaxe Gymnasium om de situationer, hvor det går galt med unges deling af intime foto og videoer:

»Det med sociale medier er gået så stærkt. Det er så nemt, og det er så hurtigt, så vi skal finde ud af det hele selv, og vi arbejder stadig på det moralske kompas«.

(Politiken)

Undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) om det succesrige firma FixMinOpgave, som mod betaling tilbyder at skrive gymnasieelevers opgaver:

»Det er stærkt provokerende og ødelæggende for vores uddannelsessystem, at man kan købe sig til sine karakterer. Og når jeg kigger på den stigende aktivitet, FixMinOpgave har, må jeg bare konstatere, at det her er så alvorligt, at vi bliver nødt til at se på, om vi kan lave et forbud«.

(Berlingske)