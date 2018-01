30-årig mand fængslet for slag og spark mod bargæst i Esbjerg

FOR ABONNENTER

»At lykkes med den her rejse, vi havde været på. At den nåede et sted hen, hvor vi lige pludselig kunne leve af det og, ja, opnåede det der sus af at blive genkendt på gaden og alle de her ting, der også følger med. Men så fulgte en periode, hvor det ligesom landede, og med det en følelse af isolation og ensomhed«.

Samtidig raslede pladesalget ned. Deres andet album, ’These Are the Days’, solgte halvt så meget som det første. Det tredje album, ’Eyes on The Highway’, halvt så meget som det andet.

Ambitionerne om at erobre verden blev ved det: ambitioner. Og bandet havde en fornemmelse af, at det langsomt, men sikkert var på vej ud gennem »bagsmækken på karrierebilen i musikbranchen«.

Søren Huss husker især en anmeldelse skrevet af Politikens Kim Skotte, der mildest talt ikke var begejstret for hans lyriske talenter på det tredje album fra 2007. Specielt én sætning har han lært udenad: