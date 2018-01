Mand i livsfare efter knivstikkeri i Kokkedal

FOR ABONNENTER

»Det berører mig dybt, når 9.000 læger underskriver et mistillidsvotum. Dybt. Det siger mig, at noget er galt med dialogen, derfor rækker jeg hånden frem«.

»Ja, vi blev oprettet på baggrund af de ulykkelige sager, hvor den tidligere Sundhedsstyrelsen ikke greb tilstrækkeligt ind over for læger til fare for patientsikkerheden. Vi fik ny lovgivning og mulighed for hurtigere at gribe ind. I den gamle lov skulle sundhedspersoner være »til overhængende fare« for patientsikkerheden, før myndighederne måtte gribe ind, altså hvis man var ved at slå patienten ihjel. Det er ændret til, at personen skal være »til fare«. Vi kan nu tidligere i forløbet gribe ind og stoppe en læge, eksempelvis«.

»Jeg føler mig ikke fanget, vi har blot forvaltet den politisk vedtagne lov. Men når vi ser på den frygt, der er blandt specielt lægerne, er den skabt også på sociale medier. Jeg vil gerne have fakta på bordet«.

»Jeg bliver overrasket over, hvor hurtigt fakta forsvinder i forhold til hashtag-symbolik. I hurtige budskaber på sociale medier går nuancer tabt. Det er jeg ked af, da det er med til at skabe en frygtkultur blandt de ansatte. Ser vi på fakta, er meget, meget få læger politianmeldt: 12 for grov forsømmelighed i 2017 ud af omkring 25.000 erhvervsaktive læger (mod to i 2015, red.). Og det har været meget, meget alvorlige sager med alvorligt svigt«.