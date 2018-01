Landsretten stadfæster dom: Mor dømt for at dele billede af mand, der blottede sig for datteren Østre Landsret i Nykøbing Falster stadfæster dom mod Rikke Louise Andersen for brud på persondataloven. Hun skal betale en bøde på 5.000 kroner.

Det var ulovligt, da den dengang 35-årige Rikke Louise Andersen delte et billede fra videoovervågning af den mand, der havde blottet sig og onaneret foran hendes 10-årige datter.

Det har Østre Landsret i Nykøbing Falster slået fast i dag.

Sagen begyndte i august 2016, da en mand blottede sit lem foran Rikke Louise Andersens datter og hendes veninde foran Dagli'Brugsen i Nyråd ved Vordingborg.

Rikke Louise Andersen fandt ud af, at der fandtes overvågningsbilleder af hændelsen, og hun fik lov til at tage billeder af overvågningsbillederne. Det var et af de billeder, som hun efterfølgende lagde ud på Facebook som en efterlysning af manden på billedet.

Manden på billedet blev senere idømt ti dagsbøder af 250 kroner.

Rikke Louise Andersen fik en bøde på 5.000 kroner for at have overtrådt persondataloven, da hun offentliggjorde billedet af manden. Hun nægtede at betale bøden, fordi gerningsmanden var sluppet med det halve. Og så røg hendes sag i retten. I første omgang blev hun frifundet, fordi anklagemyndigheden havde tiltalt hende efter en forkert paragraf.

Senere blev hun tiltalt efter den rette paragraf, og blev idømt at betale 5.000 kroner i bødestraf. Den afgørelse valgte Rikke Louise Andersen at anke, og i dag faldt så dommen i landsretten.

Hun har tidligere forklaret til Politiken, at det var hendes oplevelse, at politiet ikke gik aktivt ind i sagen, selv om der fandtes overvågningsbilleder, og det var årsagen til, at hun selv valgte at efterlyse manden på Facebook.

Landsretten har imidlertid lagt vægt på, at forholdet var anmeldt til politiet, der samme dag sikrede sig videoovervågningen fra Dagli' Brugsen, og at politiet på den baggrund identificerede gerningsmanden.

Landsretten har i øvrigt tillagt det betydning, at Rikke Louise Andersen i sit første opslag på Facebook gav udtryk for, at hun ville »skide højt og flot på hans (gerningsmanden red.) følelser«, og at hun ventede to timer med at dele billederne.

Rikke Louise Andersens opslag blev delt mere end 1.000 gange.

Chefanklager Henriette Rosenberg Larsen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har tidligere forklaret om begrundelsen for at rejse sagen igen efter frifindelsen i første omgang:

»Offentliggørelse af den slags billeder indebærer en risiko for selvtægt, og det må naturligvis ikke finde sted, uanset om den pågældende er skyldig eller ej«.

