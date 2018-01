Halvdelen af check til LøkkeFonden kommer fra storfiskere Over halvdelen af de indsamlede midler til LøkkeFonden kommer fra 12 storfiskere og fiskerivirksomheder.

Storfiskeren John-Anker Hametner Larsen har for nylig sammen med 11 andre storfiskere og fiskerivirksomheder givet 190.004 kroner ud af i alt 372.829 indsamlede støttekroner til LøkkeFonden.

Det skriver Ekstra Bladet mandag - to dage før, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et samråd i Folketinget skal gøre rede for sin relation til de såkaldte kvotekonger.

John-Anker Hametner Larsen, der tidligere har givet statsministeren en uges gratis brug af et sommerhus i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner i fødselsdagsgave, donerede selv 50.000 kroner til LøkkeFonden.

Fonden, som Lars Løkke Rasmussen har stiftet for at hjælpe unge drenge på ret køl, har i dag hans kone, Sólrun Løkke Rasmussen, som bestyrelsesformand.

John-Anker Hametner Larsen kunne overrække checken på 372.829 kroner til et torskegilde i Thyborøn i 21. januar, hvor både Lars Løkke og hans hustru deltog.

Professor Anders Drejer fra Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet mener, at det er 'dybt problematisk og meget udemokratisk', at man kan betale sig til adgang til statsministeren:

»Forhistorien er jo, at en af kvotekongerne forsøgte at henvende sig til Løkke uden held, man da man så begynder at holde arrangementer og støtte statsministerens fond, så kunne det lade sig gøre«.

»Når alle de største kvotekonger vælger at støtte en fond på den måde, så er der jo ikke megen tvivl om, at der er et underliggende motiv. De gør det ikke bare for at være søde og støtte et godt formål, men fordi det er landets statsminister«, siger professoren til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.

Men han har tidligere meddelt Folketinget, at der ikke er nogen sammenhæng mellem hans hverv som statsminister og rolle i LøkkeFonden.

På samrådet onsdag vil statsministeren kun besvare et af de i alt seks spørgsmål, som oppositionen på forhånd har stillet skriftligt.

Det sker med henvisning til, at de øvrige fem spørgsmål falder under 'private forhold', som ikke har med ministergerningen at gøre.

ritzau