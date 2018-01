Pæne piger og vilde drenge: Skolen skal tage gruppedynamik alvorligt

Facebook lukkede i går debattør, journalist og radio- og tv-vært Abdel Aziz Mahmouds profil på det sociale medie. Han fik karantæne i tre dage.

Årsagen var en opdatering på det sociale medie, som han skrev fredag. Opdateringen - eller debatindlægget, som man vel også kan kalde beskeden - handler om hykleri og dobbeltmoral i debatten om islam og flygtninge.

Han lister en række eksempler på danskere, som har krænket andre mennesker eller på anden vis forbrudt sig mod loven og bruger ironisk eksempler til at illustrere, at den danske kultur er »middelalderlig«. Pointen med indlægget er, at man ikke kan generalisere fra enkelteksempler - hverken om arabere eller danskere.

Opdateringen blev delt over 500 gange, fik mange tusinde likes og positive kommentarer, men fik også ifølge Abdel Aziz Mahmoud selv et væld af brugere til at sende hadefulde beskeder og anmelde journalisten, der for tiden er vært på P1 programmet 'Shitstorm' om debatkulturen på sociale medier.