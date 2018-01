Beredskaberne skal være på pletten efter terrorangreb, men må vente på analyse Brand- og redningsmandskab vil være blandt de første fremme efter terrorhændelser. Men med forsvarsforliget er deres ønsker om mere grej og uddannelse sendt til en nærmere analyse. Den må ikke vare for længe, advarer branchens organisation.

I det nye forsvarsforlig indgår en aftale om at få analyseret, hvad der egentlig er brug for at mandskab og materiel i kommunernes redningsberedskaber.

Det arbejde skal være gjort færdig i løbet af 2019, fremgår det af forligsteksten.

Men Danske Beredskaber peger på, at der allerede i dag ligger en ønskeliste fra Kommunernes Landsforening og fra de beredskaber, der vil være de første på pletten efter terrorangreb eller hændelser så som oversvømmelser.

»Det ændrede trusselsbilleder betyder, at vi i første geled har anderledes og større opgaver end tidligere. Og derfor har vi et behov for, at ressourcerne justeres«, forklarer sekretariatschef Bjarne Nigaard.

Jeg håber ikke, at det kommer til at tage så lang tid, at vi bliver overhalet inden om af en eller anden hændelse. Bjarne Nigaard

»Det er fornuftigt at overveje, hvad der reelt er brug for. Men jeg håber ikke, at det kommer til at tage så lang tid, at vi bliver overhalet indenom af en eller anden hændelse«, siger han.

»Vi har givet vort bud på, hvad vi savner og har sammen med Kommunernes Landsforening sat beløb på. Vi håber da, at man nu i den proces, der skal i gang, ser på det«.

Over for DR beklager formanden for KL's teknik- og miljøudvalg, Jørn Pedersen, at forliget ikke har givet flere midler til kommunernes brandfolk og redningsmandskab.

»Vi ærgrer os over, at man i den grad ikke har kigget til de kommunale beredskaber, som står for så stor en del af indsatserne og jo også vil gøre det ved eventuelle terrorhandlinger og andre store hændelser, der kommer«.

Årsagen til ønskerne fra landets redningsberedskaber skal findes i den omstændighed, at brandfolk og andet mandskab sammen med politiet er de første, der kommer frem i kølvandet på for eksempel et terrorangreb.

Det stiller nye krav til mandskab og materiel, som kommunerne og beredskaberne har efterlyst landspolitikernes hjælp til at få løst.

I første omgang er hjælpen til dét ikke at finde i forsvarsforliget, der ikke indeholder så mange løfter om nye bevillinger. Men aftalen lægger dog op til den analyse, der skal se nærmere på krav og behov.

Beredskabsstyrelsen får penge og mandskab

Samtidig skal det statslige beredskab - det er Beredskabsstyrelsen med de orange udrykningskøretøjer - styrkes med cirka 125 ekstra værnepligtige. Og så øges bevillingerne til materiel med 25 millioner kroner, så Beredskabsstyrelsen blandt andet kan anskaffe sig mere grej til forureningsbekæmpelse og indsats mod oversvømmelser.

Dens mandskab skal fungere som støtte for de kommunale beredskaber rundt om i landet. Den omstændighed er vigtig at holde sig for øje, mener Bjarne Nigaard.

»Jeg er glad for, at mine kolleger i det statslige beredskab får mulighed for at opgradere deres materiel. Men det ændrer ikke ved, at vi står der først og har behov for at kunne agere ordentligt inden for den første time, hvor livene bliver reddet«.