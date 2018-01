Esref drømmer om at bo sammen med sin familie: »Jeg har arbejdet hele tiden, og jeg har fået min opholdstilladelse og er dansk statsborger«

Ekstremister er kommet i mange former og farver gennem tiden – venstreorienterede, højreorienterede og religiøse. Fælles for dem er, at de benytter sig af ekstreme handlinger til at overbevise andre om deres syn på verden. De er drevet af troen på et højere formål, politisk eller religiøst, og ser vold og terror som nødvendige onder i kampen.

Men en anden type ekstremisme er ved at vinde frem, nemlig den etiske. Her er der tale om folk, der aktivt bygger deres liv op omkring de valg, der kan gøre en forskel for andre menneskers liv. Det ser vi eksempelvis ved valg i forhold til organdonation, flygtninge, nødhjælp, adoption eller veganisme.

Kort fortalt kan vi sige, at etiske ekstremister er folk, der gennem ekstreme handlinger forsøger at gøre verden bedre ud fra en etisk livsanskuelse enten ved at forsøge at redde mennesker i nød eller ved at forsøge at forhindre andre menneskers voldelige adfærd. Begrebet har vi omskrevet efter den amerikanske journalist og forfatter Lariassa MacFarquhar, der taler om ekstreme altruister.

En generel opfattelse er, at en ekstremist er en person med yderligtgående synspunkter eller adfærd. Det oplagte spørgsmål er derfor, om veganere falder under denne kategori? Svaret afhænger af øjnene, der ser.