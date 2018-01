Trods skattelettelser: Danske selskaber betaler den samme skat

Et prik i armen og du slipper for at blive ramt af influenza. Det er tanken bag vaccinen, men antistofferne i kanylen denne sæson beskytter uheldigvis ikke mod lige netop den type influenza, der i disse uger sender masser af danskere i sengen med høj feber, hovedpine og muskelsmerter. Derfor oplever selv vaccinerede borgere, at de bliver syge. Det fortæller overlæge Thea Kølsen Fischer, der er leder af den nationale virologiske overvågning hos Statens Serum Institut (SSI):

»Vi hører fra mange borgere, der siger, at vaccinen ikke virker. Jeg forstår godt, at de opfatter det på den måde. Men sagen er, at vaccinen er designet til at beskytte mod andre typer af influenza end den, som er mest udbredt i Danmark lige nu. Det er desværre umuligt at forudse«.

Årets influenza har efter en relativ sløv start fået godt fat i Danmark. Sidste uge registrerede Statens Serum Institut en fordobling i antal prøver, der var positive for influenza. 1.557 blev testet, og 104 var positive for influenza A, mens 308 var positive for influenza B, de fleste af subtypen B/Yamagata, som vaccinen altså ikke dækker mod. Derimod beskytter den mod en anden influenza B undertype samt to forskellige typer af influenza A. Dem er der ikke mange, der er ramt af i denne sæson. En forklaring kan være, at mange var smittede med disse virus sidste år og derfor er immune, eller fordi vaccinen er effektiv over for disse influenzatyper.

De positive influenzaprøver er kun toppen af isbjerget, da langt de fleste rider stormen af uden at blive testet hos deres praktiserende læge.