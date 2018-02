Forstå sagen forfra: To af de tusind unge, der delte sexvideo, skal for retten i dag Retten i Lyngby og Randers skal afgøre sager, som kan få betydning for de mange andre, der venter på at komme for en dommer.

FOR ABONNENTER En aften i 2015 er en dreng og en pige sammen et sted i Nordsjælland. De to unge er begge 15 år gamle. Og det overværes af nogle kammerater, der også deltager i en vis grad i det, der foregår. Hvad de to aktører ikke er fuldt ud klar over er, at deres samkvem filmes af nogle andre, der hurtigt videresender de afslørende optagelser til deres venner og bekendte. Optagelserne spreder sig som en steppebrand. Mange deler dem via sociale medier. De dukker op på blandt andre Snapchat og videresendes via Facebooks beskedtjeneste Messenger. Sagen bliver beskrevet som »en af de værste seksuelle krænkelser«, der var optaget på kamera i Danmark. Sådan siger Kuno Sørensen, der er psykolog og rådgiver hos Red Barnet, i marts 2016 om den film, der blev delt. Den første anmeldelse til politiet om optagelserne kom i efteråret 2015. Den blev efterforsket og førte til, at to personer i marts året efter blev idømt bøder på 2.000 kroner hver for at have videredistribueret børnepornografi.