Sundhedsministeren imødekommer læger og sygeplejerskers kritik af styrelse Sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer otte bud på, hvordan tilliden mellem styrelse og sundhedspersonale kan genoprettes.

De seneste mange måneders hårde kritik fra læger og sygeplejersker af Styrelsen for Patientsikkerhed - blandt andet manifesteret gennem et mistillidsvotum til styrelsen fra lidt over 9.000 læger - får nu sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at iværksætte en større revision af grundlaget for styrelsens arbejde.

Lægerne mener - og støttet af mange sygeplejersker og andet sundhedspersonale - at styrelsen alt for ofte jagter enkelte læger for mindre fejl og forseelser.

Ellen Trane Nørby understreger, at hun tager mistilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed »meget alvorligt«.

Sundhedsministerens otte initiativer 1. Ankenævn for tilsynsafgørelser

Det undersøges, om der kan oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte.



2. Uvildig vurdering af politianmeldelser

Der iværksættes en ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser foretaget i 2017 med henblik på en vurdering af, om praksis eller lovgivning (herunder autorisationslovens § 75) bør ændres.



3. Styrket kommunikation og læring ved nedsættelse af et rådgivende udvalg for tilsyn

Det undersøges, om der kan oprettes et rådgivende udvalg bestående af relevante faglige organisationer, som skal drøfte afgjorte tilsynssanktioner og indgivne politianmeldelser med henblik på at skabe fremadrettet læring deraf.



4. Styrket fokus på læring i resultatkontrakt

Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremadrettet have øget fokus på læring. Derfor styrkes læringselementet i Sundheds- og Ældreministeriets resultatkontrakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for 2018 fra 10 pct. til 25 pct.



5. Øget udbytte af læring af UTH’er og tilsyn

Der iværksættes en række konkrete initiativer til at styrke læringen af de utilsigtede hændelser (UTH’er), som indberettes i sundhedsvæsenet, og af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.



6. Fortsat fokus på organisatorisk ansvar for fejl

Styrelsen for Patientsikkerhed skal i sit tilsynsarbejde have fortsat fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.



7. Fremrykket evaluering

Der iværksættes en fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner, som blev indført ved lov (patientsikkerhedspakken) i sommeren 2016.



8. Arbejdsgrupper om journalføring og instrukser

Der er taget initiativ til to arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring og forslag til en egentlig regulering af udarbejdelse af instrukser til sikring af klar ansvarsfordeling og balance mellem det individuelle og organisatoriske niveau. Vis mere

»Der er behov for at få genetableret tilliden til styrelsen oven på mistillidsvotummet. Styrelsens arbejdsrammer er fastsat af Folketingets partier, og derfor har jeg sammen med Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd set på, om der er elementer i lovgivningen, hvor man kan spørge om rammerne er de rigtige at arbejde under i forhold til at sikre en god vagtsikkerhed for medarbejderne i sundhedsvæsenet - men også for at få genetableret den tillid, der skal være mellem styrelsen og vores sundhedsfaglige personer«, siger hun.

Hun understreger, at der ikke er nogen modsætning mellem høj patientsikkerhed og gode arbejdsbetingelser for sundhedspersonalet.

Mere fokus på læring end på fejl

Konkret foreslår ministeren derfor nu otte initiativer, som skal rette op på den nuværende mistillid.

Et af forslagene er, at der oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, som er særligt indgribende over for den enkelte.

Et andet forslag er, at der nu sættes gang i en uvildig og ekstern vurdering af de politianmeldelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i 2017 for at vurdere, om der er behov for en ændring af både praksis og lovgivning på området.

Desuden vil flere af ministerens initiativer fokusere på, om den opstramning af patientsikkerheden, som var en stor del af begrundelsen for oprettelsen af styrelsen tilbage i 2015, er gået for vidt.

»Bekymringen har været, om der er for meget fokus på fejl i forhold til læring og udvikling i vores sundhedsvæsen. Er der for meget fokus på de fejl, som en enkelt person har begået i forhold til, at man jo aldrig er stærkere end den samlede organisation er«, siger sundhedsministeren.

Blandt andet foreslår Ellen Trane Nørby, at Styrelsen for Patientsikkerhed øger de ressourcer, dens personale bruger på at lære af fejlene, fra 10 til 25 procent:

»I stedet for, at det handler om fejl og sanktioner, skal vi også kigge på, hvordan vi kan lære af fejlene og dermed bruge dem til at forbedre patientsikkerheden«.

Evaluering rykkes frem

Ministerens intitiativer kommer efter dialog med Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd. Og ifølge Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, er der gode takter i sundhedsministerens forslag.