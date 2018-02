Prins Henrik er død Efter længere tids sygdom har prins Henrik fået fred, oplyser hoffet. Han sov stille ind på Fredensborg Slot i aftes klokken 23.18

Prins Henrik er død.

Dronning Margrethe II’s mand.

Kronprins Frederiks og prins Joachims far.

Landets forhenværende prinsgemal.

Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, hans kongelige højhed Prins Henrik af Danmark, døde tirsdag aften klokken 23.18 efter lang tids sygdom. Han blev 83 år gammel.

Kongehuset oplyser i en pressemeddelelse, at prins Henrik sov stille ind.

»Prinsen var omgivet af Hendes Majestæt Dronningen og de to sønner«, lyder det fra hoffet.

Har været syg længe

Prins Henrik levede sin sidste tid tilbagetrukket.

Efter dronningen i sin nytårstale for to år siden erklærede, at hendes mand nu ville gå på pension og drosle ned, skete der vitterligt det, hun havde bebudet: Prins Henrik blev en prins, der kun sjældent deltog i officielle arrangementer.

Pensionisttilværelsen blev dog ikke en tid, hvor han kunne bruge sine kræfter på kun det, han havde lyst til. Især i løbet af det seneste år måtte prins Henrik besøge hospitalet oftere, end hvad der nogensinde havde været vant for prinsen.

I 2017 var han indlagt på Aarhus Universitetshospital med en infektion i benet, som blev behandlet med en operation og en ballonudvidelse. I 2017 blev han indlagt igen, fordi der opstod komplikationer og tilhørende stærke smerter. Denne gang på Rigshospitalet. Og det var også på Rigshospitalet, den nu svagt gående prins Henrik i sensommeren 2017 gik til række undersøgelser, som offentligheden dog først hørte om i september, da dronningen Hofmarskallen meddelte, hvad et længere udredningsforløb nu havde konkluderet:

Prins Henrik led af demens.

På det tidspunkt havde prinsens mentale tilstand været et nationalt samtaleemne over en længere periode. Især efter at han måneden forinden havde erklæret til en gruppe ugebladsjournalister, at han ikke længere ville begraves det samme sted som dronningen. Udtalelsen faldt sammen med en række andre opsigtsvækkende ytringer fra prinsen, som er kendt for at sige sin mening, men ikke på den måde, som det nu så ud på de tv-klip, journalisterne havde taget med hjem fra indkørslen til prinsens vinslot i Frankrig.

Sammen med prins Henriks diagnose oplyste kongehuset, at sygdommen kunne påvirke hans måde at være på, hans dømmekraft, følelsesliv og »samspillet med omverdenen«.

Med diagnosen fik prins Henrik fred fra pressen.

Nåede hjem igen

Fred fandt han også på Fredensborg Slot, hvor han den sidste tid af sit liv opholdt sig på en særligt indrettet plejeafdeling.

Under en rejse til Egypten i sidste måned blev det klart, at prinsen nu var blevet så syg, at det var svært for ham at rejse derfra. Under sin tur måtte han indlægges. Og han blev fløjet hjem til Danmark, hvor han 28. januar atter blev indskrevet på Rigshospitalet.

Da pressen nogle dage efter spurgte kronprinsen, hvordan det gik med hans far, svarede han:

»Det går fremad. Han er i gode hænder. Nu venter vi bare stille og roligt på, at han bliver bedre«.

Kongehuset kunne efterfølgende fortælle, at lægerne havde fundet en tumor i prins Henriks venstre lunge, som heldigvis var godartet. Planen var, at han snart skulle tilbage til Fredensborg Slot, hvor dronningen ville begynde at bo mere fast, oplyste hoffet.

Og prins Henrik kom hjem igen. I går formiddags blev han kørt fra Rigshospitalet med en sygetransport til Fredensborg Slot, hvor han ifølge hoffet skulle opholde sig sin sidste tid.

Den tid blev kort.

13. februar klokken 23.18 2018 mistede kronprins Frederik og prins Joachim deres far. Otte børnebørn mistede en farfar. Dronningen mistede sin mand.

Datoen for prins Henriks begravelse er endnu ikke offentliggjort.