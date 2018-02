Banksvindel er blevet ved på trods af advarsel Mod løfter om penge tilbage i skat udleverer kunder fortrolige bankoplysninger til svindlere.

Kort før jul gik den nordiske storbank Nordea ud med en advarsel til samtlige kunder i Danmark om, at svindlere franarrede kunder deres bankoplysninger og NemID.

Men det er alligevel ikke lykkedes at bremse svindlen.

»Vi har desværre set tre nye tilfælde her i januar måned. I det seneste tilfælde fra i går blev en kunde ringet af en falsk medarbejder fra Skanderborg Kommune og lokket til at udlevere sine bankoplysninger«, siger kommunikationskonsulent Tenna Schoer fra Nordea. Der er tale om to sager i Jylland og en på Sjælland. Sagerne har det tilfælles, at ofrene må betegnes som »sårbare borgere«, der er blevet svindlet.

For første gang nogensinde gik Nordea ellers i december ud med en advarsel, som blev sendt til alle kunders mobil- og netbanker, hvor der stod »Advarsel om svindel«.

Hverken en bankrådgiver eller en ansat ved Skat vil ringe til nogen og bede om NemID-koder eller andre fortrolige oplysninger Tenna Schoer, Nordea

Banken advarede i beskeden mod ukendte svindlere, som udgav sig for at være Skat, Udbetaling Danmark eller anden offentlig myndighed. Svindleren eller svindlerne havde blandt andet ringet og udgivet sig for at være ’Martin Justesen’ fra Skat, som kunne oplyse, at de skulle have penge tilbage. Typisk fik kunderne oplyst, at de skulle have flere tusinde kroner tilbage i skat og derfor skulle oplyse bankdata og NemID.

Det var på det tidspunkt, hvor advarslen blev udsendt, lykkedes svindlerne at fuppe en halv snes kunder i Nordea for penge – i nogle tilfælde blev op til flere tusinde kroner franarret kunderne.

»Altid svindel«

Nu har svindlerne produktudviklet deres fupnummer.

»I et tilfælde har svindlerne i første omgang ringet og udgivet sig for at være fra Skat og bedt om bankoplysninger. Kunden har fået at vide, at de samarbejdede med banken, og derefter har svindlerne så ringet tilbage, hvor de har udgivet sig for at være fra Nordea for at fremstå ekstra troværdige«, siger Tenna Schoer.

På Nordeas hjemmeside står fortsat en advarsel mod svindel centralt placeret.

»Vi fortsætter med at advare vores kunder om denne her type svindel. Det er vigtigt at huske, at hverken en bankrådgiver eller en ansat ved Skat vil ringe til nogen og bede om NemID-koder eller andre fortrolige oplysninger. Hvis nogen gør det, er det derfor altid svindel – også selv om de lyder meget troværdige over telefonen«, siger Tenna Schoer.

Nordea tilbyder i lighed med mange af landets andre banker og sparekasser at sende sms’er til kunderne, hvis der sker usædvanlige kontobevægelser. Kunderne kan for eksempel få deres saldo oplyst dagligt på sms.

»Vores kunder har mulighed for at tilmelde sig en saldoservice, så de nemt kan følge med i, hvad der sker på kontoen. Bliver der pludselig trukket et større beløb, som kunden ikke kan genkende, vil kunden derfor kunne reagere hurtigt og være med til at stoppe svindlen«, siger Tenna Schoer.