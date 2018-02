Dreadful sorry, Clementine

FOR ABONNENTER

I weekenden d. 12.-13. august 2017 døde min far, 69 år gammel. Han havde en depression og hængte sig. At få beskeden var som at modtage to bomber, der med sekunders mellemrum sprang i hænderne på mig: »din far er død (…) men der er mere: Han har hængt sig«.

Min far er desværre én blandt mange i en statistik, der har chokeret mig. Hvert år tager omkring 600 mennesker i Danmark deres liv, helt nøjagtigt 561 i 2015. Ifølge Center for Selvmordsforskninger der i gennemsnit fem pårørende til hvert selvmord. Et simpelt regnestykke viser således, at der hvert år kommer knap 3.000 mennesker til, der som efterladte har haft selvmord tæt inde på livet. Dagligt tager i gennemsnit to danskere deres eget liv, dobbelt så mange mænd som kvinder. Men hver dag forsøger 10 gange så mange at begå selvmord. Til sammenligning døde 178 mennesker i trafikken i 2015 ifølge Rådet for Sikker Trafik.

Min fars selvmord har kastet mig ud i en eksistentiel krise. Sorgen var og er dobbelt: Han er død, og han valgte os fra. Det samme er svigtet: Han svigtede os, som han så ofte gjorde gennem livet, men svigtede vi også ham?

Kunne vi have gjort noget? Er det vores skyld? Min far var et menneske med en stor indre splittelse. Han var på mange måder en stærk, handlingsorienteret og autoritativ mand og valgte en lige så hård udgang på livet. Uden plads til forsoning eller forløsning. Min fars selvmord har affødt en tung og ufrivillig identitetsproces. For pludselig er jeg datter af en far, der har begået selvmord. Stigmatiseringen følger med.