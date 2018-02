Cigaretrygende modeller skaber debat i den københavnske modeuge Den københavnske modeuge, Copenhagen International Fashion Fair, modtager stor kritik for valg af PR-billeder, der viser unge, cigaretrygende modeller. Socialdemokratiets sundhedsordfører har stillet §20-spørgsmål til sundhedsministeren om, hvorvidt CIFF lever op til sit ansvar som rollemodel for børn og unge.

Modeugen i København er kun lige skudt i gang, og røgen stiger allerede på flere måder.

På flere af PR-billederne fra Copenhagen International Fashion Fair (forkortet CIFF) er det unge mennesker i modetøj med cigaretter i munden eller hånden, der pryder fladerne. Og mere end det tøj, modellerne har på, er det hvad de har i hånden og munden, Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen har hæftet sig ved.

»Jeg synes, at kæden totalt hopper af for modebranchen, når de med billeder af modeller, der skal eksponere tøj, i mine øjne som det primære eksponerer tobaksrygning. Og det er tydeligt på billederne, at det er unge mennesker, det henvender sig til«, siger han.

Debatten blussede op efter den første dag i modeugen, og i løbet af andendagen blev nogle af de mest markante billeder dækket af tekstbokse. I forvejen stod der på nogle af billederne 'be inspired', mens billedet viste to unge mennesker med cigaretter.

»Hvilket budskab skal man læse i det her? Hvad er det for en inspiration, de her billeder og den her tekst understøtter? For mig virker det fuldstændig som ren markedsføring fra tobaksindustrien, og det mener jeg ikke kan være i nogen modebranches interesse. Det er ansvarsløst«, siger Flemming Møller Mortensen.

Sara Ranzini, Global Head of Marketing and Communications i CIFF, er klar med en undskyldning. Det har aldrig været meningen at promovere rygning, siger hun.

»Vi undskylder. Der er tale om billeder, der er blevet til i en kreativ proces. Vi kan godt lide billederne, men vi valgte dem ikke, fordi der bliver røget på billederne. Vi valgte dem på grund af skønheden i billederne«, siger hun.

Socialdemokraten er ikke den eneste, der har reageret på billederne fra CIFF. Forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse Mette Lolk Hanak skriver på Twitter:

Pinligt at #ciff viser unge rygende modeller i deres pr-materiale. Modebranchen skal sælge tøj - ikke inspirere børn og unge til rygning. #røgfrifemtid pic.twitter.com/6iYBoUFjYe — Mette Lolk Hanak (@MegetMereMette) 31. januar 2018

Også direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, giver sin mening til kende i et tweet:

Copenhagen International Fashion Fair @CIFF_DK synes det er fedt at ryge, når man er ung. Det er helt utroligt dumt og malplaceret. Stop den kampagne. Tak. #stoptobak #ungeskalikkeryge #modeudenrøg

https://t.co/xn88Qn0nts — Thomas Senderovitz (@ThSenderovitz) 1. februar 2018

Brud på etiske charter

Flemming Møller Mortensen mener ikke, at modebranchen lever op til det 'etiske charter', som CIFF også har underskrevet. Det etiske charter fokuserer på fire kerneværdier, der handler om ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sundhed. To af punkterne lyder:

'Vi er bevidste om og tager ansvar for den indflydelse, modebranchen har på kropsidealerne i befolkningen, især hos unge mennesker' og 'vi ønsker at promovere og arbejde for en sund livsstil samt et sundt kropsideal, som afspejler et sundt forhold til mad, krop og motion'.

Sundhedsordføreren fortæller, at han blev ganske chokeret og tabte mælet, da han så billederne.

»Lige nøjagtig en branche som modebranchen, hvor vi tidligere har været inde og præcisere ting i forhold til modellernes vægt, og hvor de har et kodeks for god praksis og adfærd ... at de så bruger billeder, der i den grad eksponerer rygning, det fik mig virkelig til at måbe«, siger Flemming Møller Mortensen og uddyber:

»Jeg synes, at det er et fantastisk klart eksempel på, hvordan brancher på den ene side siger, at de vil bære ansvar, og på den anden side fuldstændig negligerer det«.

Afventer svar på spørgsmål til ministeren

Derfor har sundhedsordføreren stillet et §20-spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), fordi han mener, at det er et spørgsmål om, hvorvidt der overholdes et kodeks. Hans umiddelbare tanke er, at man her ikke holder sig inden for den ramme, man har skrevet under på at have tilsluttet sig. Spørgsmålet til ministeren lyder: