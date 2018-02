Frost og snebyger vil dominere vinterlig weekend

FOR ABONNENTER

Hvert år bliver der langet massevis af fastelavnsboller over disken i Meyers Bagerier, men inspirationen til fastelavnsbollen kommer ikke fra franske konditorer, men fra farmor. Nærmere bestemt madskribent Marie Holms farmor. Da Claus Meyer for år tilbage lavede sin første bagebog 'Meyers Bageri', hvor madskribent Marie Holm var redaktør, blev han så imponeret af opskriften, at det blev udgangspunktet for Meyers fastelavnsboller. Her kommer opskriften fra Marie Holms farmor.

Farmor havde ikke adgang til sigtet hvedemel fra Skærtoft Mølle, fed polynesisk vanille fra Chokolade Compagniet og Valrhona-kakao, men det har vi heldigvis, og derfor bliver de her old school fastelavnsboller så gode, så gode.

:

175 g smør