Eksperter: Pas på, hvad du betaler for i din bolighandel Ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og byggekonsulenter tildeler hinanden provisioner og gebyrer for at sende boligejere rundt i lukkede kredsløb.

Tilstandsrapporter går som varmt brød på et kogende boligmarked.

70.000 rapporter er hvert år med til at afgøre, hvor hurtigt og hvor dyrt din bolig kan sælges. Men ser du godt efter, kan du finde navnet på et forsikringsselskab i regningen.

Hvad er en tilstandsrapport n ejerskifteforsikring giver ro i maven, uanset om du skal sælge eller købe en bolig. Den særlige forsikring dækker nemlig de skjulte fejl og mangler, som senere måtte vise sig på boligen, og som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Som udgangspunkt er en sælger ellers underlagt et 10-årigt erstatningsansvar for bygningsskader og ulovligt opførte vvs- og elinstallationer. Men hvis sælger fremviser en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport, og samtidig tilbyder at betale halvdelen af præmien på en ejerskifteforsikring, så har sælger fraskrevet sig sit fremtidige erstatningsansvar. Sælger kan selv indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og er kun forpligtet til at betale halvdelen af denne forsirings præmie. For køberen er det også en stor tryghed at vide, at skjule skader som udgangspunkt er dækket via ejerskifteforsirkingen. Og køber kan sagtens vælge at tegne forsikringen i et andet selskab, hvis det giver mening, men sælger er stadigvæk kun forpligtet til, at betale halvdelen af den præmie han/hun selv har fået tilbud på. Ejerskifteforsikringen er ikke lovpligtig, men bliver stort set tegnet i alle handler. Prisen kan, ifølge Bolius, svinge fra 8.000 til 30.000 kroner inklusive moms. Vis mere

Det er nemlig ofte forsikringsselskaberne, der sender boligejerne videre til en byggesagkyndig, når de skal have udarbejdet den nødvendige tilstandsrapport.

Til gengæld får forsikringsselskaberne så typisk en provision for venligheden – som boligejeren får lov at betale.

Forbyd de skjulte provisioner

Det er den slags provisionsaftaler, der bør forbydes, mener Forbrugerrådet Tænk og Danske Boligadvokater.

For markedet for bolighandler har udviklet sig til et lukket kredsløb, hvor ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og byggesagkyndige belønner hinanden for at håndtere de samme kunder.

»Vi mener slet ikke, at det bør være tilladt at bruge formidlingsprovisioner, for det er med til at fastholde et system, hvor ejendomsmæglerne med fordel kan henvise boligejerne til særlige forsikringsselskaber, der med fordel kan henvise boligejerne til en særlig byggesagkyndig«, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Som forbrugere kan vi ikke være sikre på, om vi kan stole på de tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, vi køber. Det er vi nødt til at få afdækket mere systematisk Villum Christensen (LA)

Som systemet fungerer i dag, får ejendomsmæglerne ofte provision, når det lykkes at sende en boligejer i favnen på en samarbejdspartner blandt de forsikringsselskaber, der sælger ejerskifteforsikringer. Og forsikringsselskaberne får provision, når de sender boligejerne i favnen på en byggesagkyndig.

Ifølge flere fakturaer, som Politiken har gennemgået, er det tilsyneladende ikke ualmindeligt, at provisionerne bliver lagt oven i den regning, boligejerne betaler for tilstandsrapporten.

Pengestrømme binder parterne sammen

Typisk er der tale om beskedne beløb i størrelsesordenen fra 250 til 800 kroner, men selv om beløbene er små, er de afgørende, mener formanden for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen:

»Det er disse pengestrømme, der binder parterne sammen og fastholder et usundt system med indlysende interessekonflikter. Og for ejendomsmægleren er denne provision kun en blandt flere«.

Her kan du se, hvem der formidler opgaverne, og hvem der får penge.

»Og husk lige på, at når forsikringsselskaberne har godt fat i det her marked, får de samtidig en direkte adgang til en masse boligejere, der også har brug for andre husforsikringer«, siger formanden.

Som omtalt i Politiken anklages forsikringsbranchen af boligadvokaterne, forbrugerrådet og de mindre bygningskonsulenter for at have sat sig tungt på markedet for tilstandsrapporter.