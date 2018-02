Om igen: Udvalg skal finde nye løsninger på akut mangel på vuggestuepladser Borgerrepræsentationen besluttede i aftes, at sagen om akut mangel på vuggestuepladser skal sendes tilbage til børne- og ungdomsudvalget igen.

Forfra en gang til.

Borgerrepræsentationen i København besluttede i aftes at sende bolden tilbage til børne- og ungdomsudvalget i sagen om den akutte mangel på vuggestuepladser.

Udvalget skal finde alternative løsningsforslag på problemet, efter at det oprindelige flertal for at hæve antallet af børn fra 12 til 14 i udvalgte vuggestuer smuldrede i denne uge.

Forslaget om midlertidigt at hæve antallet af børn var til afstemning i Borgerrepræsentationen i aftes, men endte altså med, at sagen blev skudt tilbage til børne- og ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) ser frem til at behandle alle de løsningsforslag, som udvalgets medlemmer ønsker at få belyst, skriver han i en pressemeddelelse.

»Det helt afgørende for mig er, at vi hurtigst muligt får en løsning på det akutte behov for flere pladser i vores vuggestuer. Det skylder vi børn og forældre i København. På næste møde i børne- og ungdomsudvalget inviterer jeg til, at vi får drøftet alle de forslag, som udvalgets medlemmer har ønsket at få belyst og får taget en beslutning, så vi hurtigst muligt kan få skabt tryghed hos de københavnske forældre om pasningen af deres børn«.

Flertallet smuldrede i denne uge

Forslaget om at hæve antallet af børn fra 12 til 14 blev oprindeligt behandlet i børne- og ungdomsudvalget, hvor der var flertal for løsningen. Men Alternativet og Enhedslisten valgte at benytte sig af muligheden for at sende forslaget til afstemning i Borgerrepræsentationen. Tidligere i denne uge valgte Dansk Folkeparti at trække deres støtte til forslaget.

Her fredag morgen er der tilfredshed med, at sagen nu skal behandles forfra, siger gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF).

»Nu skal vi have undersøgt de forslag, der i øvrigt har været fremme. Det gælder for eksempel ordningen om at lade forældre passe deres børn i eget hjem, og så må vi se, om vi kan speede byggeprocessen op«, siger han.

Større børnegrupper er den helt forkerte vej at gå - vi ved fra forskning, at store grupper er dårligt for børns trivsel og udvikling Knud Holt Nielsen (Enh)

Også hos de konservative er man tilfredse med, at arbejdet nu starter forfra.

»Det er fint. Lad os få kigget dybere på det. Der er mange muligheder at se på, som vi ikke har fået set på. Vi skal gøre vores arbejde ordentligt«, siger Helle Bonnesen (C).

Borgmester håber stadig på større grupper

Jesper Christensen håber fortsat, at der kan skabes et flertal for midlertidigt at øge antallet af børn i de institutioner, der har plads til det.

»Det er allerede i dag almindelig praksis, som har været anvendt i mange år i en del af vores daginstitutioner. Hvis vi får mulighed for at udvide praksis til alle de institutioner, der er bygget til 14 børn per stue, så vil det skabe ca. 200 nye pladser på meget kort tid. Det er det, de københavnske børnefamilier har brug for«, skriver han og understreger, at ordningen i så fald vil være midlertidig, indtil der bliver bygget nye pladser.

Men det kommer ikke til at få opbakning fra DF, siger Carl Christian Ebbesen.

»Det kan jeg blankt afvise, at vi vil støtte. Der skal ikke presses flere børn sammen. Nu må borgmesteren få andre bud på bordet«, siger han.

Hos Enhedslisten glæder man sig over den melding fra DF.

»Jeg er virkelig glad for at høre, at DF vil stå fast på det. Større børnegrupper er den helt forkerte vej at gå - vi ved fra forskning, at store grupper er dårligt for børns trivsel og udvikling«, siger Knud Holt Nielsen (EL).

Enhedslisten har peget på muligheden for midlertidigt at rykke grænsen for, hvor langt fra hjemmet familierne skal tilbydes børnepasning. Grænsen hedder i dag fire kilometer, Enhedslisten har foreslået, at den hæves til seks kilometer i de dele af byen, der er ramt af mangel på vuggestuepladser.

»Det er ikke nogen fantastisk løsning, men den er dog trods alt ikke direkte skadelig for små børn trivsel og udvikling«, siger Knud Holt Nielsen.

Det var de radikale, Konservative, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, der endte med at udgøre det flertal, der ikke ville hæve antallet af børn i udvalgte vuggestuer.