Storkøbenhavnske borgmestre: Nu må pengestrømmen til jyske kommuner stoppes I store avisannoncer opfordrer 24 borgmestre til et opgør med kontroversiel ordning.

Hvert år bliver der sendt milliarder af kroner fra de storkøbenhavnske kommuner vestpå til de jyske kommuner. Beløbet er fordoblet siden 2007, og i år drejer det sig om 13,3 milliarder kroner.

Men nu må det høre op. Det skriver borgmestrene fra 34 kommuner i det storkøbenhavnske område - fra Gribskov Kommune i nord til Stevns Kommune i syd - i en helsides annonce, som i dag, fredag, er indrykket i Berlingske og Politiken med overskriften 'Stop pengestrømmen til Jylland.

Pengeoverførslerne sker hovedsageligt på grund af Den Kommunale Udligningsordning, som i sin tid blev indført for at sikre, at det kommunale serviceniveau var nogenlunde ensartet landet over - uanset for eksempel forskellene på de enkelte kommuners skattegrundlag og grundskyld.

Nye beregningsmodeller ønskes

Annoncen citerer Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen for, at en familie, som bosætter sig i Lyngby-Taarbæk Kommune har 9.395 kroner mindre at gøre godt med, når de faste udgifter er betalt, end en familie i Frederikshavn.

Og det holder ikke, skriver borgmestrene:

»En familie i hovedstadsområdet, der i forvejen har færre penge til rådighed til sig selv end en tilsvarende familie i Jylland, skal ikke betale endnu mere til Jylland. Hverken via direkte tilskud til borgerne i Jylland - eller via tilskud til de jyske kommunekasser via udligningen«.

De rigeste i København er knap så rige som i resten af landet. Til gengæld er de fattige københavnere fattigere.

Borgmestrene foreslår, at også borgernes gennemsnitlige private rådighedsbeløb skal indgå i beregningen af, hvad en kommune skal betale eller modtage i kommunal udligning.

Den Kommunale Udligningsordning regnes for en af de mest komplicerede foranstaltninger i offentlig dansk administration, og diskussionen om ordningen er langtfra ny.

I februar sidste år luftede finansminister Kristian Jensen (V) muligheden for en reform af ordningen, som skal gøre den enklere. Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået til opgave at skabe et grundlag for en ny udligningsordning.

Egentlig skulle udvalget præsentere resultatet inden udgangen af 2017, men det er ikke sket. Og i januar i år trak Kommunernes Landsforening sig ud af udvalget, fordi kommunerne ikke kan blive enige om en ny model.

»Man når aldrig til et system, som alle kommuner ser som retfærdigt. Det er et spørgsmål, der vil blive diskuteret til evig tid«, sagde professor i kommunaløkonomi Kurt Houlberg i januar til Ritzau.