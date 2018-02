Nets' aktionærer takker ja til købstilbud

94,1 procent af Nets' aktionærer har sagt ja til købstilbuddet fra kapitalfonden Hellman & Friedmann. Det oplyser Nets via fondsbørsen.

Dermed vil Nets blive afnoteret fra Københavns Fondsbørs den 7. februar.

»Vi er glade for, at vores tilbud er blevet accepteret. Nu kan vi sammen med ledelsesgruppen fokusere på at styrke driftsmæssig excellence i den eksisterende forretning og samtidig vurdere mulighederne for geografisk ekspansion og teknologisk udvikling gennem opkøb«.

»Nets går en lys fremtid i møde under privat ejerskab, og vi er meget fokuseret på at videreudvikle virksomheden til en af Europas bedste udbydere af betalingsløsninger«, skriver Stefan Götz, formand for investorgruppen, i meddelelsen.