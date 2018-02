Ekspert: Storkøbenhavnske kommuner er enøjede Den kommunale udligning handler om serviceniveau, ikke om rådighedsbeløb, siger professor i kommunaløkonomi.

'Stop pengestrømmen til Jylland'.

Sådan lyder overskriften på den helsides annonce, som 34 hovedstadskommuner havde indrykket i gårsdagens udgaver af Berlingske og Politiken. Det handler om Den Kommunale Udligningsordning - ikke alene en af de mest komplicerede, men også mest omdiskuterede ordninger i dansk kommunalpolitik.

Den skal sikre, at danske kommuner kan tilbyde deres borgere en nogenlunde ensartet service, selv om for eksempel skattegrundlaget er forskelligt, og det sker - groft sagt - ved at flytte penge fra forholdsmæssigt rigere kommuner til fattigere.

Men det sker på et uretfærdigt grundlag, mener de storkøbenhavnske kommuner. I annoncen argumenterer kommunerne med, at familier i Frederikshavn i dag har næsten 10.000 kroner mere at gøre godt med om måneden end den gennemsnitlige familie i Lyngby-Taarbæk, og at det faktum bør indgå i beregningerne.

Kurt Houlberg er professor i kommunaløkonomi ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Og ifølge ham holder hovedstadskommunerne - ligesom provinskommunerne gør i andre sammenhænge - behændigt klappen for ikke alene det ene øje, men også for store dele af det andet, når de vælger kun at fokusere på det, som set fra deres perspektiv er urimeligt ved systemet.

Udligningen er øget

»Formålet med udligningssystemet er at skabe nogenlunde lige muligheder for, at kommunerne kan levere service til borgerne. Det er ikke formålet at udjævne forskelle mellem borgernes rådighedsbeløb. Det hører til en anden politisk dagsorden«, siger Kurt Houlberg.

I annoncen skriver kommunerne, at der i år skal flyttes 13,3 milliarder kroner fra Storkøbenhavn til Jylland, og at det er en fordobling siden 2007. Har de ret i det?

»Jeg har ikke grund til at betvivle, at det er korrekt. Det er også korrekt, at udligningen er øget over de senere år. Det var blandt andet et af elementerne i den aftale, man lavede om udligningsordningen efter kommunalreformen, at udligningsgraden (hvor stor en del af forskellen mellem kommunerne, der udlignes, red.) skulle øges langsomt«.

»Det hører desuden med til billedet, at der samlet set over de seneste 8-10 år har været relativt større vækst i hovedstadsområdet end i provinsen. Københavns Kommune er for eksempel blevet rigere, blandt andet på grund af, at boligpriserne er steget. Derfor er der flyttet flere med højere indkomster til byen, mens mindrebemidlede fylder mindre end tidligere«.

»Det er rigtigt, når hovedstadskommunerne argumenterer med, at serviceniveauet gennemsnitligt er lavere i hovedstadsområdet end gennemsnitligt i provinsen. De undlader dog at fortælle, at skatteniveauet relativt set er endnu lavere i hovedstadsområdet end i provinsen. Så i forhold til, hvor meget man betaler i skat, får man som borger mere service i hovedstadsområdet end i provinsen. Fordi kommunerne i hovedstadsområdet under ét har bedre økonomiske forudsætninger for at levere service til deres borgere, end man har i provinsen. Om den forskel så er for stor eller for lille, det er grundlæggende et politisk spørgsmål«, siger Kurt Houlberg.