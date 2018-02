Counter Strike-spilleren Markus Kjærbye skifter til North

Den 19-årige Counter Strike-spiller Markus 'Kjaerbye' Kjærbye skifter til North fra Astralis.

Det oplyser North i en pressemeddelelse.

»Vi får i Markus en verdensklassespiller, som fra dag ét af vil kunne gå ind og gøre en forskel for os«.

»Vi glæder os over, at topspillere er tiltrukket af vores setup og vælger os til som organisation. Det viser, at vi er på rette vej og at det bliver bemærket af de bedste spillere«, siger Christian Sørensen, administrerende direktør i North.

Hovedpersonen selv har været på Twitter for at forklare baggrunden for sit skifte.

»Det var den sværeste beslutning i min karriere. Jeg har besluttet at forlade Astralis. Det vil måske komme som et chok, men sommetider i livet må man have modet til at tage et skridt tilbage for at rykke sig frem mod nye mål«.

»Tak til holdet, fans og ansatte for alle de uforglemmelige minder«, skriver Markus Kjærbye på sin Twitterprofil.

Holdkammeraterne i Astralis er overraskede over skiftet, som de ikke havde fået noget at vide om.

Lukas 'gla1ve' Rossander er såkaldt 'in-game leader' - det man kan betegne som en holdkaptajn.

Han har luftet sin forundring over nyheden på Twitter.

»Under to timer før pressemødet finder vi ud af, at 'Kjaerbye' har skrevet under med North. Jeg er målløs. Og mere motiveret end nogensinde«, skriver han og bakkes op af holdkammeraten Peter 'dupreeh' Rothmann.

»Jeg er ikke andet end skuffet«, skriver han.

Holdkaptajnen 'gla1ve' har dog efterfølgende været ude at takke Markus for sin tid på holdet.

»Vi vil gerne takke Markus for tiden sammen med os og ønsker ham held og lykke i fremtiden. Forhåbentlig kan han hjælpe North til at komme tilbage i top-10«, skriver han med henvisning til North aktuelle 12-plads på verdensranglisten.

På Counter Strike mediet HLTV's årlige top-20 verdensrangliste blev Markus Kjærbye i januar kåret som verdens 15. bedste spiller.

ritzau