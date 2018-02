Fra Politikens arkiv: Betjentene fik ingen chancer

Den 19. september 1965 udkom Politiken med en reportage om de voldsomme begivenheder i København, der kostede fire betjente livet. De var blevet skudt og dræbt af en indbrudstyv på flugt. Gerningsmanden var Palle Sørensen, der kom til at sidde bag tremmer i over 32 år efter ugerningen.

SAGEN KORT Palle Sørensen skød og dræbte fire betjente, da han var på vej hjem efter en række indbrud 18. september 1965. Han blev opdaget ved det seneste indbrud, der gik ud over en kiosk på Amager. To betjente prøvede at standse ham på Amager Strandvej. De næste i Vermlandsgade. Han skød dem alle. Han blev hurtigt identificeret som den mulige gerningsmand og endte med at melde sig selv. I 1966 fik han livsvarigt fængsel. Han blev benådet som 71-årig efter 33 års afsoning i 1998. Vis mere

Fire betjente blev slået ihjel: Gert Søndergaard Harkjær, 24 år, Henning Skov Hansen, 24 år, Elmer Gert Jeppesen, 24 år, og Aksel Dybdahl Andersen, 28 år.

Her er historien om forbrydelsen, der rystede riget:

»Fire småbørn blev faderløse, fire ægteskaber gik til grunde, da gangsterne tømte magasinerne i deres parabellumer som en erindring fra de dage, da nazifolket regerede i landet. 'Para Bellum' - Bered krigen - var biltyvenes skånselsløse svar til de politifolk, som ikke levnedes en chance for at tage ladegreb på deres egne mindre pistoler, 7,65 mm'er af billigste FN-fabrikat'

Kl. 3.48 lørdag morgen kaldte Tårnbybetjentene Søndergaard Harkjær og Skov Hansen over patruljevogn 040's radio Politigårdens hovedstation og meddelte, at de satte efter en formentlig lys Simca-vogn.

En mand fortalte stakåndet, at der lå to sårede og stærkt blødende politifolk på kørebanen ved siden af patruljevognen.

Den kørte med stor hastighed ad Amager Strandvej mod centrum, og betjentene nærede mistanke om, at den var stjålet. Nummeret kunne ikke aflæses på grund af mørket og vognens store hastighed.

På radiostationen dirigerede man omgående patruljevognene 0-64 og 0-53 til assistance. Begge befandt sig på Amagersiden, men blev sat ind fra to sider i et forsøg på at afskære de formodede biltyve.

Opkald: To betjente var fundet skudt

Det næste, man hørte på radiostationen, var et ureglementeret opkald fra 0-40. En mand fortalte stakåndet, at der lå to sårede og stærkt blødende politifolk på kørebanen ved siden af patruljevognen. To ambulancer blev omgående sendt til stedet.

I mellemtiden var vogn 0-53 med betjentene Gert Jeppesen og Dybdahl Andersen nået ind på Amager Strandvej ved Italiensvej. De opdagede længere fremme i retning mod byen den lyse Simca og optog øjeblikkelig forfølgelsen med tændte blå blinklanterner på taget.

Ifølge vidneforklaringer må biltyvene have bemærket den efterfølgende politivogn, for den øgede farten, som på et tidspunkt skal være nået op på 130 km i timen.

Da patruljevogn 0-64 fra Prags Boulevard nåede ind i krydset ved Amager Strandvej, så betjentene Munk Jensen og Arbo to vogne komme jagende ad Amager Strandvej fra syd. På blinklysene kunne de se, at den bagerste vogn var en af deres egne.

Deres to kolleger fra 0-53 var døde. Den ene lå halvt ud af vognen, den anden tre-fire meter bag den.

Som en interimistisk spærring stillede de deres vogn på tværs af kørebanen.

Men den jagede vogns fører opdagede i tide spærringen og kørte ind over fortovet i et brat venstresving mod Prags Boulevard. Munk Jensen stod på dette tidspunkt inde på fortovet, og han måtte lynhurtigt springe til side for at undgå at blive ramt af vognen.

Han så den med stor hastighed fortsætte ned ad boulevarden med kollegerne i 0-53 bagefter.

Fandt deres kolleger døde

Munk Jensen og Arbo enedes om at køre ned gennem den parallelt beliggende Holmbladsgade for om muligt at forsøge at komme forbi biltyvene og afskære dem tilbagetoget.

Et godt stykke nede ad denne gade blev de stoppet af en mand, der fortalte, at han kort forinden havde set en patruljevogn holdende i Vermlandsgade ud for nr. 67. Og at der vistnok var noget galt.

Da Munk Jensen og Arbo med 0-64 nåede hen til denne adresse, mødte der dem et frygteligt syn. Deres to kolleger fra 0-53 var døde. Den ene lå halvt ud af vognen, den anden tre-fire meter bag den.