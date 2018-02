Ekspert: Palle Sørensen er årsagen til, at danske betjente er bevæbnede Aldrig mere skulle fire politifolk mejes ned som den nat i 1965, hvor en kendt indbrudstyv myrdede betjente i Københavns gader.

SAGEN KORT Palle Sørensen skød og dræbte fire betjente, da han var på vej hjem efter en række indbrud 18. september 1965. Han blev opdaget ved det seneste bræk, der gik ud over en kiosk på Amager. To betjente prøvede at standse ham på Amager Strandvej. De næste i Vermlandsgade. Han skød dem alle. Han blev hurtigt identificeret som den mulige gerningsmand og endte med at melde sig selv. I 1966 fik han livsvarigt fængsel. Han blev benådet som 71-årig efter 33 års afsoning i 1998. Palle Sørensen døde i 2018. Vis mere

Når danske politifolk i dag bærer tjenestevåben, så er den direkte årsag Palle Sørensens drab på fire af deres kolleger i 1965.

»Det var et brud med den politifilosofi, der var og til en vis grad stadig er gældende. Den bygger på en opfattelse af, at politiet ikke skal være bevæbnet. Jo mere bevæbning, jo mere vold risikerer man at få«, siger Frederik Strand.

Han er leder af Politimuseet i København. Og han ser nedskydningen af politifolkene på Amager den septemberaften i 1965 som et vendepunkt for dansk politi.

»Da man lavede det moderne danske politi i 1863 vedtog man, at betjentene ikke skulle være bevæbnede. Efter de drab kom beslutningen om, at alle skulle være bevæbnede, når de var i tjeneste«.

Debat om våbenvalg

Det var ikke nogen let beslutning at træffe. For hvad skulle betjentene have af våben?

»Der var en stor diskussion om, hvilke våben de skulle bære, og om der skulle ligge maskinpistoler i patruljevognene. Gjorde politiet nok for at sikre sig selv? Man diskuterede også, om den Husqvarna-maskinpistol, dansk havde til rådighed, egentlig var det mest hensigtsmæssige våben. Det var en voldsom debat«.

Det er en sag, der stadig er indprentet i befolkningens hukommelse. Frederik Strand

Politidrabene var ifølge Frederik Strand »det ultimative chok for politiet - og for hele samfundet«.

»Det er en sag, der stadig er indprentet i befolkningens hukommelse«.

Hyldet i kriminelle kredse

Palle Sørensen blev hurtigt pågrebet og fik en livstidsdom. Han endte med at afsone over 32 år, heraf de første ti år i isolation.

»Det afstedkom en debat om, hvor lang tid en person kan og skal sidde i fængsel. Spørgsmålet var, om han fortsat var farlig«.

Og så var der afsoningen. Under sin afsoning viste det sig, at han i dele af de kriminelle miljøer blev et idol.

»Han fik en særlig status i nogle af de kriminelle miljøer«, siger Frederik Strand.

Foto: Jens Dresling/POLFOTO Blandt andre BZ-bevægelsen påkaldte sig politimorderen, da medlemmer hængte dette banner ud fra et besat hus i Ryesgade i 1986.