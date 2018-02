Lækket kartotek gav historiske terrordomme Syv sager skriver dansk retshistorie, fordi Islamisk Stats hemmelige medlemskartotek slap ud og satte navne på syrienkrigere.

Alt tyder på at der kommer til at stå 7 - 0 til politi og anklagemyndighed på fredag, når tre dommere og seks nævninger ved Retten i Glostrup efter planen afsiger dom mod en 27-årig mand, VS.

Hans sag er den sidste af i alt syv, hvor danskere har stået anklaget for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat ved at rejse til Syrien og blive indrulleret som kæmpere under IS' sorte fane.

Fængsel og ekstra straf

De seks første blev alle – som de første nogensinde i Danmark – dømt for medlemskab af en terrorbevægelse. De blev straffet med fra tre til syv års fængsel.

To af dem fik en ekstra straf: Som de første i dansk retshistorie mistede de deres danske statsborgerskab, selv om de er født og opvokset i Danmark.

Og når de har afsonet deres fængselsstraffe, bliver de udvist til henholdsvis Algeriet og Tyrkiet, hvor de også er statsborgere.

I alle syv sager har dokumenter fra IS' hemmelige medlemskartotek, som kom i danske myndigheders hænder i marts 2016, været brugt som beviser – i seks af de syv sager det afgørende bevis og selve årsagen til, at det var muligt at føre sager mod hjemvendte syrienkrigere.

»Dommene har det til fælles, at det har været muligt at gennemføre en tiltale til fældende dom, fordi de lækkede medlemslister fra IS var havnet på anklagemyndighedens bord«, siger Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Hårdest i Højesteret

Både de seks allerede dømte og VS, som venter på sin afgørelse, rejste til Syrien i 2013.

Det korteste ophold hos IS var 18 dage, det længste 11 måneder. På den baggrund synes Michael Juul Eriksen, forsvarer i tre af sagerne, at dommene er hårde.

»Umiddelbart ligger strafniveauet højt for nogle mennesker, der er taget væk i et par uger og så er kommet hjem, uden man med sikkerhed ved, hvad de har lavet dernede. Men når højesteret har sagt, at det er det niveau, man ligger på, må man tage det til efterretning«, siger han.

Højesteret afsagde i november 2017 den foreløbig hårdeste dom: Den 25-årige Hamza Cakan blev idømt seks års fængsel, frataget dansk indfødsret og udvist til Tyrkiet. Han var hos IS i fire måneder i 2013.

De strenge straffe kan godt efterlade indtrykket af et meget højt trut, efter at ballet er forbi.

Professor Jørn Vestergaard har gennemgået de foreløbig seks domme:

»Domstolene har jo dømt i overensstemmelse med den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Men de strenge straffe kan godt efterlade indtrykket af et meget højt trut, efter at ballet er forbi. På nuværende tidspunkt er behovet for at afskrække nogen fra at tilslutte sig en terrorbevægelse jo mindre påtrængende end for nogle år siden«, siger han.

Krigere hjem til Danmark

Strømmen er nemlig vendt: Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) er mindst 145 danskere rejst til IS i Syrien og Irak siden 2012, men efter at terrorbevægelsen begyndte at tabe på slagmarken, er over halvdelen af dem vendt tilbage til Danmark.

Dermed udgør de syv, som er bag tremmer, kun en lille del af de danskere, som er vendt hjem med krigserfaring – en gruppe som ifølge PET udgør en terrortrussel mod Danmark.

I juli 2017 vurderede Radicalization Awareness Network at 1.500 syrienkrigere var vendt tilbage til EU-landene.

Jørn Vestergaard anser det for »tvivlsomt, om behovet for at afradikalisere og reintegrere hjemvendte fremmedkrigere imødekommes særlig godt med langvarige fængselsophold«.