Søren Pind: »Det nytter ikke noget, at alle tror, de kan blive kulturantropologer« Søren Pind vil hellere løfte kvaliteten på videregående uddannelser end åbne en ladeport for studerende. Nye tal viser ellers, at mere uddannelse betaler sig.

Vi skal ikke bare skrue bevidstløst op for antallet af studerende på de videregående uddannelser. Det helt store problem netop nu er, at det halter med kvaliteten, og før vi får styr på det, giver det ikke mening at åbne portene til de hellige videnshaller for flere.

Det mener uddannelsesminister Søren Pind (V), der kalder denne uges udgivelse fra Rockwool Fonden for »interessant«, men dog på ingen måde står klar med flere uddannelsespladser.

I udgivelsen med den knastørre titel, ’Afkast af uddannelse’, slår nogle af landets fremmeste økonomer ellers fast, at uddannelse altid er en god investering:

Løfter man 10.000 ekstra unge ind på de videregående uddannelser, vil man med et snuptag øge landets samlede økonomi med 1 milliard. Til gavn for både den enkelte og samfundet, siger økonomerne. Søren Pind ser anderledes på det:

»Hvis vi havde massive ressourcer og solide kvalitative kriterier, skulle man selvfølgelig bare udvide. Men før vi har fået styr på de kvalitetskriterier, har jeg ikke travlt med at øge produktionen. Når det spørgsmål er afklaret, ja så for min skyld ingen alarm«.

Han peger på, at Produktivitetskommissionen for et par år siden kom frem til, at samfundet ville få større gevinst ud af, at de studerende bliver dygtigere – fremfor blot at uddanne flere.

Jeg er ikke enig i, at kvaliteten er ligegyldig. Jeg synes, det er utilfredsstillende, at vi bruger så mange af skatteborgernes penge uden bare at have et rudimentært kvalitetsbegreb Søren Pind (V), uddannelsesminister

»Det er derfor, jeg som minister har rejst en diskussion om kvalitet. Den diskussion eksisterede ikke tidligere«, siger Søren Pind om sin minister-mærkesag.

Rockwool Fonden har set på de uddannelser, vi har i dag – med den kvalitet, de nu engang har – og de kan altså konstatere, at det under alle omstændigheder er en god forretning at uddanne flere. Så hvorfor ikke bare give los nu?

»Jeg er ikke enig i, at kvaliteten er ligegyldig. Jeg synes, det er utilfredsstillende, at vi bruger så mange af skatteborgernes penge uden bare at have et rudimentært kvalitetsbegreb. Nu har vi så prøvet at stille krav med bevillingsreformen, (hvor 7,5 procent af bevillingerne gives som et såkaldt kvalitets- og resultattilskud, red.). For mig er det vigtige, at uddannelsesinstitutionerne ikke kun belønnes på produktion, men også på kvalitet«.

Her er der sikkert en uddannelsesinstitution eller to, som mener, det lyder hult, at du taler om kvalitet, når regeringen samtidig beder de videregående uddannelser om at spare milliarder frem til og med 2021. Hvordan synes du, det hænger sammen?

»Det kommer an på tidsperspektivet. Går du tilbage til 00’erne, fik institutionerne f.eks. langt færre penge end i dag. Men det er rigtigt, vi de senere år har bedt dem om at gøre det 2 procent bedre end året før. Det synes jeg ikke er et urimeligt produktivitetskrav. For man skal principielt blive det dygtigere hvert eneste år. Jeg forstår godt, at institutionerne helst havde været produktivitetskravet foruden, men vi har for nærværende ikke bedre værktøjer til at fremme produktiviteten«.

Nu kalder du det et produktivitetskrav, men ifølge uddannelsesinstitutionerne går de årlige besparelser jo ud over kvaliteten af deres undervisning. Hvad siger du til det?

»Det må de i givet fald dokumentere. Jeg må sige, at det for mig har været vanskeligt bare at hive kvalitetskriterier ud af uddannelsesinstitutionerne. Det er sådan set det, der har besværliggjort arbejdet med at finde frem til kvalitetskriterier i løbet af mit første år. Men jeg er personligt ikke i tvivl om, at det selvfølgelig er en udfordring at leve op til disse krav. Der kommer sikkert et tidspunkt, hvor det ikke længere skal være sådan, men andre steder har det været sådan i mange år«.

En usynlig hånd på uddannelserne

En anden af konklusionerne i Rockwool Fondens nye udgivelse er en gammel traver. Nemlig, at både den enkelte og samfundet kan høste store gevinster, hvis flere vælger ingeniøruddannelser frem for humanistiske. De seneste 15 år er det gået den modsatte vej. Humaniora er blevet uddannelsesfeltets suveræne højdespringer. Til gengæld er det også kandidaterne herfra, der har haft den største andel af ledige. Det var en af årsagerne til, at Pinds forgænger, Sofie Carsten Nielsen (R), i 2014 gennemførte dimensioneringsplanen. En plan, der høvlede tusinder af humanistiske uddannelsespladser væk.

Søren Pind har nu heller ikke umiddelbare planer om at skære yderligere: