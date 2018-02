Statsminister og regionsformand får hæderspris for at redde menneskeliv En politisk beslutning for godt 10 år siden har været afgørende for, at dansk kræftbehandling igen ligger i top internationalt, mener Kræftens Bekæmpelse.

Lars Løkke Rasmussen (V) og Bent Hansen (S) udviste i 2007 som sundhedsminister og regionsformand »ekstraordinært politisk lederskab« ved at gøre kræft til en akut sygdom, som skulle behandles uden unødig ventetid, og det har siden reddet tusindvis af menneskeliv.

Det mener Kræftens Bekæmpelse, der på den baggrund i dag har tildelt de to politikere Kræftens Bekæmpelses Hæderspris.

Behandlingen af kræftpatienter i Danmark haltede for 10-12 år siden alvorligt efter den standard, der blev tilbudt i de andre nordiske lande. Ventetiderne var lange, og dødeligheden for kræftpatienterne var betydeligt højere i Danmark end i Sverige, Norge og Finland.

Det blev der rettet op på, da den daværende VK-regering og Danske Regioner i efteråret 2007 indgik en aftale om, at kræft skulle behandles som akut sygdom, og de såkaldte kræftpakker med fastlagte forløb blev indført.

Kræftens Bekæmpelses formand Dorte Crüger begrunder prisuddelingen på denne måde:

»Kræftpakkerne har reddet livet for tusindvis af kræftpatienter i Danmark og er den største enkeltstående forbedring for kræftpatienterne i nyere tid. Der var mange personer, der havde betydning for, at vi fik kræftpakkerne. Men de helt afgørende var de to politikere, der sagde, at nu skal der rettes op. Vi skal lytte til, hvad patienterne oplever. Det var det, der gjorde den store forskel«.

Danmark har hentet efterslæb

I foråret sidste år viste en opgørelse, at selv om forekomsten af kræft har været stigende de seneste 10 år, så er dødeligheden samtidig faldet. Faldet indtrådte, efter der blev grebet ind mod de stigende ventetider og langsommelige behandling af kræftpatienter.

En ny undersøgelse af kræftpatienternes overlevelse i 71 lande, som tidsskriftet The Lancet netop har offentliggjort, viser, at Danmark inden for 14 ud af 18 kræftformer er det land, der har haft den største fremgang i overlevelsen. Danmark har dermed næsten indhentet de andre nordiske lande, og på nogle områder er Danmark foran.

Kræftpakkerne betyder, at hvis der er begrundet mistanke om, at en patient har kræft, skal patienten med det samme henvises og indkaldelses til undersøgelse på et hospital. Allerede på det tidspunkt fastlægges der et forløb og bookes tider til de nødvendige undersøgelser, så patienten ikke - som tidligere - først skal vente på den ene undersøgelse for derefter at blive skrevet op til en ny tid til den næste. Det har betydet, at patienterne udredes og behandles langt hurtigere, end før kræftpakkerne blev indført.

50.000 til familiehus

I dag bliver omkring 80 procent af kræftpatienterne behandlet inden for de forløbstider, der er fastsat.

»Vi er stadig ikke i mål. Men overordnet set er kræftpakkerne en enorm forbedring for patienterne, samtidig med, at der er skabt et system, der gør, at vi kan måle, hvordan det går med at opfylde dem«, siger Dorte Crüger.

Det er ottende gang, at Kræftens Bekæmpelse uddeler sin hæderspris. Den er tidligere givet til læger, sygeplejersker og andre, som har gjort en særlig indsats for at forbedre kræftbehandlingen. I 2012 blev den givet til en læge og en sygeplejerske, der for 15 år siden gik forrest med at indføre de første kræftpakker på Vejle Sygehus, som kom til at danne skole og lå til grund for den politiske beslutning i 2007.

Med hædersprisen følger 50.000 kr., som modtagerne i år har bedt Kræftens Bekæmpelse give til et godt formål. Organisationen har valgt, at pengene skal gå til Tryg Fondens Familiehus nær Aarhus Universitetshospital i Skejby for familier med børn, som er indlagt i lang tid.