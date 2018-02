FE slettede data før tilsyn kom på besøg

Det har i over et halvt år skabt frustration på allerhøjeste politiske niveau, at Danmark på grund af en principiel højesteretsdom har været forhindret i at udlevere kriminelle rumænere til Rumænien, hvor politiet ellers gerne ville have fat i dem.

Men nu ser problemet ud til at være løst. I dag blev den første rumæner sendt retur til de rumænske myndigheder, og Rumænien garanterer nu tilstrækkeligt gode fængselsforhold til kriminelle, som Danmark udleverer.

»Siden Højesterets afgørelser fra maj – der satte en stopper for udlevering af kriminelle til Rumænien – har jeg haft stort fokus på det her område. Jeg har haft en meget konstruktiv dialog med den rumænske justitsminister for at finde den løsning, der nu sikrer, at samarbejdet om udlevering og overførsel af kriminelle til Rumænien genoptages«, lyder det i en skriftlig kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der tilføjer:

»Jeg er derfor meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at udlevere den første person til Rumænien. Der er tale om en positiv udvikling for både Rumænien og Danmark. Og det er en udvikling, som jeg fortsat vil følge tæt«.