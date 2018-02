Medie: Murerfirma betalte Allerslevs regninger på 25.290 kroner Øens Murerfirma betalte den tidligere beskæftigelsesborgmesters regninger for at imødekomme hendes utilfredshed med en underentreprenørs arbejde

Øens Murerfirmas indehaver Jan Elving har betalt tre regninger på samlet 25.290 kroner for den tidligere beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) . Det skriver BT.

E-mails og fakturaer fra byggesagen, som BT er i besiddelse af, viser, at firmaet betalte regningerne, fordi Allerslev var utilfreds med tømrerarbejdet i sin egen lejlighed og derfor ikke ville betale det fulde beløb for arbejdet.

De nye oplysninger kommer dagen efter, at det er kommet frem i BT, at Øens Murerfirma organiserede en hovedentreprise i forbindelse med en totalrenovering af Allerslevs lejlighed på Østerbro i København i 2016 og 2017.

Hidtil har Anna Mee Allerslev i forbindelse med en advokatundersøgelse af sagen kun fortalt, at Øens Murerfirma har stået for noget murerarbejde i hendes badeværelse. Hun fastholder over for BT og i opdateringer på Facebook, at Øens Murerfirma ikke har stået for en hovedentreprise.

På trods af, at Øens Murerfirma - ifølge den tidligere borgmester - ikke stod for en hovedentreprise, så betalte Øens Murerfirma alligevel tre regninger for i alt 25.250 kroner for borgmesteren til en underentreprenør og til en uvildig synsmand.

Det skete i forbindelse med nogle uenigheder i forbindelse med noget gulvarbejde i lejligheden, hvor der blev lagt sildebensparket og lavet fodpaneler. Og det viser ifølge eksperter, at Anna Mee Allerslev taler usandt, når hun hævder, at der ikke er tale om en hovedentreprise.

»Hvis Øens Murerfirma ikke har stået for en hovedentreprise, hvorfor skulle de så dække store beløb på vegne af Anna Mee Allerslev? Det hænger slet ikke sammen, for så har Øens Murerfirma jo intet med sagen at gøre og burde heller ikke kompensere hende«, siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i firmaet Adwizer Law.

Utilfreds med gulvet og paneler

Cirka halvdelen af den samlede regning - 12.600 kroner - betaler Øens Murerfirma for at få en underentreprenør til at indgå et forlig, da Anna Mee Allerslev nægter at betale de sidste 15 procent af den samlede tømrer-entreprise, fordi hun er utilfreds med gulvet.

En anden regning skyldes, at hun er er utilfreds med, at panelerne gaber, hvilket ifølge tømrerfirmaet skyldes, at træet er ‘levende’ og derfor giver sig over tid. Her betaler Jan Elving 8.850 kroner.

Den sidste regning på 4.140 kroner er til en uvildig synsrapport til en skønsmand, som Jan Elving også betaler. Regningen er fra juni 2016.

Boligadvokat Henrik Høpner mener også, at Øens Murerfirmas kompensation for Anna Mee Allerslev viser, at firmaet udfører en hovedentreprise.

»Hvis ikke det stod for en hovedentreprise, så vedkommer sagen jo ikke dem. Så ville det være noget, som Anna Mee Allerslev selv skulle klare og betale«, siger Henrik Høpner.

Anna Mee Allerslev: Det er et privat anliggende

BT har stillet Anna Mee Allerslev en række spørgsmål i sagen. Blandt andet hvorfor Øens Murerfirma går ind og dækker regninger, når nu firmaet ifølge hende selv ikke er hovedentreprenør. Og vi har spurgt Anna Mee Allerslev, hvad hun siger til - forudsat hendes egen påstand om, at der ikke er tale om en hovedentreprise - at hun i strid med forvaltningsreglerne i så fald har modtaget en gave på 25.290 kroner af en kommunal samarbejdspartner.

Til det svarer hun i en mail:

»I omtaler en sag, hvor en utilfreds håndværker har givet jer sin version af historien. Jeg har indgået et forlig med den pågældende håndværker. Hvordan det forlig er skruet sammen, herunder hvilken rolle andre parter har haft i det, er et privat anliggende«, skriver Anna Mee Allerslev.