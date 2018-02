Lastbil og bil støder sammen på landevej i alvorlig ulykke

FOR ABONNENTER

Den første offentligt tilgængelige bygning i Ørestad, skriver Nord Architects i en pressemeddelelse om deres senest afleverede projekt, Ørestads nye Streethal.

Well, det er nok at trække den lidt, for både biblioteket, alle metrostationerne, DR Koncerthuset, Royal Arena og storcenteret Field’s er vel ret beset fuldt ud offentligt tilgængelige bygninger.

Men Streethallen er ikke mindre tilgængelig, den står ulåst og ubemandet 24 timer i døgnet – om end ikke uovervåget, der er kameraer i alle rum – og man behøver ikke bestille tid for at bruge dens boldbane, klatrevægge eller bordtennisborde.

Man skal ikke først løse billet eller skrive sig op for at hænge i dens ribber. Og på den måde er hallen en åben invitation til alle med gode intentioner om at styrke sig selv eller danne spontane fællesskaber, om end der også er afsat mulighed for i perioder at reservere den til organiseret idræt, udstillinger eller loppemarkeder. Det kan man læse om på hallens hjemmeside.