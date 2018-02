15-årig sigtet for at slå og voldtage 14-årig pige

Seks afrikanske migranter er sårede, efter der omkring klokken 11 dansk tid blev affyret skud mod flere forskellige personer fra en forbikørende bil, fortæller borgmesteren i den italienske by Macerata. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om flere skyderier, der har fundet sted forskellige steder i byens centrum. En af de seks ofre skulle være hårdt såret.

To timer efter skyderiet kunne italiensk politi anholde en mistænkt. Den 28-årige mand er italiener, og i en video af anholdelsen, som det lokale nyhedsmedie Il Resto del Carlino har offentliggjort, kan man se, at han bærer et italiensk flag om halsen. Ifølge BBC har gerningsmanden været aktiv i regionale politiske valg for anti-immigrationspartiet Lega Nord.

Manden blev ifølge nyhedsbureauet ANSA anholdt ved byens krigsmonument, efter at han havde stillet den sorte Alfa Romeo, som han angiveligt havde brugt ved skyderiet. Her besteg han monumentet til fods og lavede han en »fascistisk hilsen«, inden han blev anholdt.

Byens borgmester, Romano Carancini, kæder ifølge nyhedsbureauet Associated Press skyderiet sammen med et grusomt mord i byen tidligere på ugen. I onsdags blev den 18-årige italienske kvinde Pamela Mastropietro fundet dræbt, parteret og efterladt på gaden i Macerata. En 29-årig nigeriansk mand er anholdt og mistænkt for drabet. Han har nægtet at udtale sig, men vidner skulle have set ham bære de to kufferter, der indeholdt kvindens kropsdele, og politiet har angiveligt fundet blodige knive og tøj i hans besiddelse.