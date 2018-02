5 og 6 hjerter: Her er to forrygende og dybt originale tegneserier

FOR ABONNENTER

På melodramafronten skulle den lige have et sidst nøk i den forkerte retning, da Saga Norén blev sat til at holde en baby. For den akavethed, hvormed den svenske efterforsker holdt på og forholdt sig til menneskebarnet, bør gå over i overspillets historie med akklamation og udmærkelse.

Havde man ladet Maude Varnæs overvære en svedende arbejder bunde en pils og derefter bøvse ’Det er et yndigt land’, ville man ikke have fået den samme rodfæstede væmmelse frem i ansigtet, ikke en tilsvarende kombination af frustration, forvirring og forbavselse over dette infantile væsen.

Og samtidig med dette havde Saga Norén da også lige nørdet åndsnærværelse og stereotyp mangel på situationsfornemmelse nok til at gøre farmand opmærksom på ungens afvigende øjenfarve i forhold til ophavet. Naturligvis med alvorlige konsekvenser for hele to parforhold.

Men når det er sagt, så vidnede det sjette afsnit også om et godt tænkt, overordnet thrillerplot og en ret flot sløjfe på nogle løse ender, der har flagret ganske gevaldigt indtil videre.