Bent Hansen kom selv til at ligge i ny maskine til kræftkirurgi - og Lars Løkke var den første til at ønske held og lykke Lars Løkke Rasmussen (V) og Bent Hansen (S) fandt sammen i 2007. Nu har de fået en hæderspris.

Socialdemokraten Bent Hansen var som regionsformand i 2012 med til at indvie en ny maskine til kræftkirurgi på et af hospitalerne i Midtjylland.

Hvad han ikke vidste var, at han »fire måneder senere selv skulle ligge i den«.

»Den første, der sendte en sms med held og lykke, det var Lars«, fortalte Bent Hansen, da han og Lars - som til daglig er statsminister og hedder Løkke Rasmussen - søndag fik tildelt Kræftens Bekæmpelses Hæderspris.

Det fik de, fordi de i 2007 traf en fælles beslutning om, at det skulle være slut med endeløse ventetider for kræftpatienter, som i en række tilfælde døde, mens de ventede på undersøgelser eller behandling.

I stedet skulle kræft betragtes som akut sygdom uden unødig ventetid, og der blev fra 2007 og i årene derefter indført kræftpakker, som fastslog, at patienterne skulle indkaldes inden for 48 timer og derefter indgå i fastlagte og hurtige forløb.

Med denne beslutning har de to politikere »skilt sig ud« og »forbedret forholdene for danske kræftpatienter«, sagde formanden for Kræftens Bekæmpelse, Dorte Crüger.

»Det har gjort en forskel. Det har ændret behandlingen af kræft, og det har reddet liv. Det fortjener hæder«.

På tværs af partiskel

Og så kunne statsministeren, der var sundhedsminister i 2007, takke Bent Hansen og glæde sig over de resultater, de har været med til at skabe på »tværs af partiskel«.

Resultaterne taler sit tydelige sprog. Kræftdødeligheden i Danmark er faldende, selv om flere får kræft. Og en ny undersøgelse, der er offentliggjort i The Lancet, viser, at Danmark er det land, der de seneste 10 år har oplevet de største forbedringer i overlevelsen for kræftpatienter.

»Ingen kan tage æren for de fremskridt, der er skabt. De er skabt i fællesskab«, sagde Lars Løkke Rasmussen, da han og Bent Hansen havde fået hædersprisen overrakt af kronprinsesse Mary i Skuespilhuset i København.

Citater der taler

Hun indledte med at citere en kræftpatient, der i 2006 havde fortalt om, hvordan »ventetiden blev så lang, at det ikke længere er muligt at gøre mig rask«.

Og hun medbragte nye citater fra dagens Danmark: »Det er gået hurtigt. Sygehuset har altid været klart til næste step. Det giver en tryghed«.

»Citaterne taler for sig selv«, sagde kronprinsesse Mary, der konstaterede, at meget har ændret sig på de 10 år.

Dengang i 2007 var Lars Løkke Rasmussen og Bent Hansen endnu ikke helt så venlige over for hinanden, som de senere blev. De mange rædselsberetninger fra ventende kræftpatienter og historier om, hvordan både Sundhedsstyrelsen og sygehusene havde set stort på patienternes rettigheder og reglerne om maksimale ventetider, skabte i første omgang en vis diskussion om, hvem der havde ansvaret for den sørgelige situation.

Men de valgte at gå sammen om at finde løsningerne og få dem presset gennem med det, som Kræftens Bekæmpelse kalder »ekstraordinært politisk lederskab«.

Ekstraordinært

Og derfor var det også en næsten ekstraordinær oplevelse, de havde i Skuespilhuset søndag.