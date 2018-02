12,5 procent er »i orden«: DR kommer millionbesparelser i møde

»Vi vil naturligvis altid placere så mange besparelser, som overhovedet muligt på administration til fordel for indholdet. Men selv efter at have gjort dette, ville man – ud over DR3, P3, DR Ultra og P7 Mix – skulle lukke eksempelvis P4, DR K og DR Ramasjang, inklusive alt indhold på disse kanaler, for at nå en besparelse på 25 procent«, skrev hun i et indlæg på dr.dk.

Venstres medieordfører Britt Bager anerkender, at et det vil være et hårdt indgreb med 25 procent beskæring af DR.

»Vi hører normalt det modsatte fra DR – at der slet ikke kan spares – så det er da glædeligt, at bestyrelsesformanden nu kommer os i møde. At 25 procent er for højt, det kan Michael Christiansen godt have ret i. Enhver virksomhed, der skal spare 25 procent vil skulle skære massivt. Og vi er jo ikke interesseret i at skære DR midt over«, siger Britt Bager.

Socialdemokratiet har ikke optegnet røde linjer forud for medieforhandlingerne, men partiet har haft svært ved på forhånd at nikke til besparelser på 12,5 procent på DR. I dag siger partiets medieordfører Mogens Jensen, at det også afhænger af, hvad de sparede penge skal gå til.

»Hvis man helt fjerner 12,5 procent og bruger pengene på skattelettelser, som vi hører, at regeringen overvejer, så er det en dårlig ide i vores øjne. Men hvis man bruger dem på at styrke public service andre steder, så kan vi godt diskutere det. Når vi skal diskutere dette om et par uger, så vil vi fokusere på, at der ikke ender med at være færre penge at producere public service for«, siger Mogens Jensen.