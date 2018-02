Ekspert om S-udspil: Det er helt mærkeligt, at Socialdemokraterne nu foreslår det, som Frankrig måtte opgive Hvilket land skal dog huse Socialdemokraternes flygtningelejr?, spørger Nordafrika-kender, som peger på de store sikkerhedsproblemer i regionen.

DET VIL SOCIALDEMOKRATERNE I dag kl. 11 præsenterer Socialdemokratiet sit nye udlændingeudspil med navn 'Retfærdig og realistisk'. Her er hovedpunkterne: Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget. Alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles.

skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles. Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter.

at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter. En asylansøger, der får asyl, vil heller ikke få mulighed for at komme til Danmark. Men vil blive sendt til en af FN’s flygtningelejre .

. Danmark forpligter sig til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

gennem FN-systemet. Reglerne for at få familiesammenføring skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.

skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark. En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere. Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som f.eks. børnechecken. Kilde: DR.dk Vis mere

Det vil være svært at oprette flygtningelejre i Nordafrika. Der er ingen steder, de kan etableres under sikre og ordentlige forhold. Det fastslår en kender af forholdene i regionen, Rikke Haugbølle.

»Det her var en stor sag i sommer, da Frankrig kom med et tilsvarende forslag. Men det gik i sig selv igen«, siger Haugbølle, der er ekspert i tunesiske forhold og rådgiver for blandt andre Udenrigsministeriet i spørgsmål om Nordafrika.

Det franske forslag mødte kritik fra både menneskerettighedseksperter og flygtningeorganisationer og endte med at blive opgivet igen.

»Derfor er det helt mærkeligt at komme med det igen«, mener Haugsbølle.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan man rent praktisk forestiller sig, at det skulle foregå. Hvad er det for et land, man forestiller sig, at det her skulle foregå i?«

Libyen: Smadret af borgerkrig

Hun har vanskeligt ved at se noget land i regionen, som vil kunne lægge jord til et flygtningecenter som det, Socialdemokraterne nu foreslår.

Ingen af landene i regionen er realistiske vurderer hun. De er enten for langt væk fra de etablerede flygtningeruter eller for ødelagte af strid og uro som for eksempel Libyen, påpeger hun:

»Lad os bare se på hvilket land, Libyen er. Det er revet fra hinanden i krig og militser. Flygtninge og migranter bliver opmagasineret i hangarer, kvinder voldtages, og der er katastrofale forhold. Det er et rædderligt og umuligt land at arbejde i. Det er i det Libyen, man forestiller sig, at man sætter et skrivebord foran hangaren for at registrere flygtninge«.

Jeg ved bare ikke, om tiden er til, at vi støtter militærdiktaturer eller om det arabiske forår har vist os, at vi skulle gøre noget andet. Rikke Haugbølle

»Socialdemokraterne kan læse de seneste nyhedsartikler om Libyen. Det er i samme kategori som Syrien og Irak. Læs FN's hjemmeside om forholdene for flygtninge i landet«.

Se et kort sammenklip fra Socialdemokratiets pressemøde

Tunesien: Oprøret er ikke ovre

Et andet land, der kunne være i de socialdemokratiske tanker som mulig vært for en lejr, er Tunesien. Men det er heller ikke en god idé, advarer Haugbølle.

»Vi tror, at det kører godt i Tunesien. Det gør det ikke: De laver oprør igen og igen. For nylig blev 2.000 mand fra den tunesiske hær mobiliseret for at skyde på sin egen befolkning under demonstrationer. Det er de sikkerhedsstyrker, man gerne vil samarbejde med om flygtninge. Man skal gennem en kæmpe reform af sikkerhedsapparatet og landets sikkerhedsstyrker for at nå noget, der tillader, at man sidder ved et skrivebord dér«.

»Sikkerhedsapparatet er en del af det magtfundament, tuneserne gør oprør mod lige nu. Går man i gang med at samarbejde med det, så samarbejder man med resterne af det gamle diktatur og styrker dets legitimitet.

»Det er verdensfjernt at komme med sådan et forslag«.

Skal vi støtte diktaturer?

Ser man på andre nordafrikanske lande, så er der heller ikke de store muligheder, vurderer hun.

»Det kan sikkert lade sig gøre i Egypten, for der sidder et militærdiktatur. Får de nogle penge, kan det køre videre. Men jeg ved bare ikke, om tiden er til, at vi støtter militærdiktaturer eller om det arabiske forår har vist os, at vi skulle gøre noget andet«.