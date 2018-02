Pige og dreng fra massedelt sexvideo kræver 175.000 kroner i godtgørelse De to medvirkende i en sexvideo, der er delt tusindvis af gange, kræver 175.000 kroner i godtgørelse for tort.

De medvirkende i en meget omtalt sexvideo, der er blev delt tusindvis af gange, kræver en godtgørelse på tilsammen 175.000 kroner.

Det oplyser de to krænkede unges bistandsadvokater, da en af de første sager om deling af videoen mandag prøves ved Retten i Randers.

»Man kan ikke fjerne den her video. Hvis man fjerner det et sted, dukker den bare op et andet sted«, siger Ole Søgaard-Nielsen, der repræsenterer pigen, der var 15 år, da optagelserne fandt sted.

Han kræver 100.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden.

Det er et højt beløb i forhold til normal praksis, men det er også en usædvanlig sag, siger han.

Han fortæller, at kvinden fortsat lider under følgerne af de mange delinger af videoen.

»Hun er blevet foreslået at flytte om på den anden side af kloden, men her florerer optagelserne også«.

»Så selv med en ny identitet på den anden side af kloden, skal hun leve med, at optagelserne dukker op, siger Ole Søgaard-Nielsen.

Kører som prøvesager

Simon Eilrich er bistandsadvokat for den dreng, der medvirker i sexvideoen. Han kræver 75.000 kroner i tortgodtgørelse på vegne af sin klient.

Retten skal vurdere kravet om godtgørelse i forbindelse med sagen mod en 20-årig mand fra Syddjurs Kommune, der er tiltalt for at have delt sexvideoen til 12 personer.

Det er den første af flere prøvesager, hvor anklagemyndigheden har rejst tiltale mod personer, der har delt den pågældende sexvideo.

Flere end 1000 personer er sigtet for at videredistribuere seksuelt krænkende materiale.

Den 20-årige fra Syddjurs nægter sig skyldig, og hans forsvarsadvokat, Dorthe Østerby, bestrider kravet om en godtgørelse i den nævnte størrelsesorden.

ritzau