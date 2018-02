Politiet vil have sagen mod Politikens fotograf for landsretten Byretten gav fotograf medhold i, at han ikke skulle lytte til politiet, da betjentene afskar ham fra at fotografere migranter og flygtninge på den sønderjyske motorvej. Dommen var »uforståelig«, mener anklagemyndigheden, der vil forsøge at få taletid foran en landsretsdommer.

Står det til politiet, er sagen mod Politikens fotograf Martin Lehmann ikke slut endnu.

I sidste måned fik fotografen ellers byrettens ord for, at han gjorde det rigtige, da han i september nægtede at følge politiets anvisninger og fortsatte med at fotografere de omkring 300 migranter og flygtninge, der vandrede på den sønderjyske motorvej.

Men anklagemyndigheden vil ikke slå sig til tåls med etten i Sønderborgss afgørelse.

Politiet vil have sagen for landsretten, og derfor har Statsadvokaten i Viborg i dag sendt en ansøgning til Procesbevillingsnævnet og bedt om at få tilladelse til at anke dommen.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg til Politiken.

Det er i dag præcis 14 dage siden, at dommen fra Retten i Sønderborg faldt. Stadig i dag mener senioranklager Lars Viereck, der førte sagen i byretten, at afgørelsen fra Retten i Sønderborg er »uforståelig«.

For mens domsmandsretten slog fast, at det var efter bogen, da politiet 9. september 2015 bortviste pressen fra E45, lød det samtidig i dommen, at Martin Lehmann ikke skulle dømmes for at have nægtet at efterkomme politiets anvisninger. En forseelse, han dengang blev anholdt for.

»Dommen er for mig uforståelig. Den slår på den ene side fast, det var berettiget at pressen skulle forlade stedet, men at det ikke var uberettiget, at Martin Lehmann nægtede at efterkomme påbuddet. Det clasher«, mener Lars Viereck.

