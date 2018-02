Her er Danmarks mulige asylpartnere: Socialdemokratiet åbner for samarbejde med nordafrikanske militærregimer

Foto: JB JRM**LON**/AP Kong Mohammed VI, til højre, regerer over Marokko (AP Photo/MAP, Moroccan Royal Palace)

Fire år i træk af Marokko blevet kåret som vinder af det arabiske demokratiindeks, der hvert år udarbejdes af NGO'en Arab Reform Initiative.

Til gengæld er Marokko ikke et demokrati, men et konstitutionelt monarki. Der er parlamentariske valg, men ifølge FreedomHouse styrer Kong Mohammed VI og hans rådgivere den politiske, sociale og økonomisk magt i Marokko:

»Kongen kan opløse love, regere ved dekret, samt fyre og hyre parlamentsmedlemmer. Han styrer indenrigs- og udenrigspolitikken, kommanderer hæren og efterretningstjenesterne, og regerer over retsvæsenet«.

Marokko blev i 2017 stadig oftere brugt af flygtninge, der forsøgte at krydse Middelhavet og nå Europa. Da The Guardian besøgte det nordlige Marokko, fortalte flygtninge om at blive fængslet arbitrært af regeringen:

»Der er krig. Staten Marokko er i krig med [Amazigh] folket. Det er ikke som i Syrien, men de smider os i fængsel af politiske gurnde. Der er ingen rettigheder, ingen økonomi, intet«, sagde Abdou, der selv tilhører Amazigh-befolkningen, til den britiske avis.

Ifølge FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har Marokko øget flygtninges rettigheder markant siden 2014.

Håbet er, at Marokko kan gøre flygtninge til en vækstmotor for økonomien. Det sagde UNHCR's beskyttelseschef Volker Türk under et besøg i Marokko i oktober:

»I begyndelsen kan ankomsten af flygtninge blive anset af samfundet som noget, der er nyt og svært at håndtere, specielt i forhold til at sikre offentlige services, såsom sundhed, adgang til arbejde og uddannelse. Men det er vigtigt at se flygtninge som en mulighed og en katalysator for forandring«.

Sudan

Præsident Omar al-Bashir er eftersøgt i Haag. (AP Photo/Abd Raouf)

Præsident Omar al-Bashir vandt det demokratiske valg i 2015, som blev boykottet af de store oppositionspartier. Reelt er det så som så med 'demokrati' i Sudan, skriver FreedomHouse.

Regimet undertrykker med vold FreedomHouse

Ifølge NGO'en BashirWatch.org er al-Bashir den eneste statsleder i verden, der er anklaget for folkemord, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. 300.000 mennesker har mistet livet, mens tre millioner er flygtet som følge af al-Bashirs gerninger, lyder det ifølge NGO'en.

Internationalt er al-Bashir eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol i Haag for krigsforbrydelser, herunder for etnisk udrensning af Fur, Masalit og Zaghawa-folket.

»Regimet undertrykker med vold - herunder med angreb på civile - grupper der repræsenterer regioner, religioner og etniciteter, som ikke er forenelig med statens snævre nationalistiske vision«, skriver FreedomHouse.

For et år siden opfordrede flere politikere EU til at stoppe hjemsendelsesaftaler til Sudan. Det skete, efter flere 65 asylansøgere blev udsat for piskeslag, bøder og fængsel, fordi de havde protesteret over stigende afgifter til at få behandlet asylsager.

Tunesien

Præsident Beji Caid Essebsi af Tunesien leder det eneste frie arabiske land i verden, skriver FreedomHouse. (AP Photo/Hassene Dridi)

Siden det arabiske forår har Tunesien udviklet sig til et fungerende, men skrøbeligt demokrati, hvor folk nyder hidtil ukendte politiske og menneskeretlige friheder, skriver FreedomHouse.

I sin nyeste rapport fra 2018 er Tunesien fortsat det eneste arabiske land, der er karakteriseret som værende 'frit' ifølge NGO'en. Men der er samtidig sket tilbagefald:

»Lokale valg blev atter udsat, hvilket efterlod ikke-valgte råd ved magten på syvende år efter revolutionen. Personer i ledtog med det gamle regime øgede deres indflydelse over det skrøbelige politiske system, for eksempel ved at vedtage en ny amnesti-lov, trods stærk folkelig modstand«, skriver FreedomHouse i sin 2018-rapport.

Tusindvis af flygtninge opholder sig i Tunesien fra nabolandet Libyen. Men eftersom Tunesien ikke har nogen asyllov, er FN det eneste organ, der behandler flygtninges sager i landet.

Ifølge FreedomHouse opholder de sig »ofte i uformelle detentioner, hvor de døjer under dårlige levevilkår. Forsinkelser i deres opholdstilladelser gør det umuligt for mange af dem at arbejde lovligt, hvilket tvinger dem til at tage uformelle job uden formel beskyttelse«.