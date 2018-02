19-årig kan ikke huske at have delt sexvideo med 34 personer: »Det er mine nære venner. Det skete, at vi sendte sjove ting til hinanden« En 19-årig mand nægter sig skyldig i anklager om deling af sexvideo til personer i en chat på Facebook.

En sexvideo, som er omdrejningspunktet i en prøvesag mandag i Retten i Lyngby, tiltrak opmærksomhed blandt unge tilbage i efteråret 2015.

Det fortæller en 19-årig mand, som er anklaget for at have delt sexvideoer til i alt 34 personer i løbet af 2015. På det tidspunkt var han 17 år.

Han er tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket modtagernes blufærdighed.

»Det var en lidt bizar video. Den tiltrak opmærksomhed«, siger den tiltalte i retten.

Han nægter sig skyldig i anklagen.

Delt i tre chatgrupper

Sagen er en del af en række prøvesager i et større sagskompleks, hvor samles mere end 1.000 unge sigtes for at have spredt sexvideoen, hvor en 15-årig dreng og en 15-årig pige ses.

Videoen blev delt i flere forskellige chatgrupper på Facebook.

Den unge mand kan i dag ikke huske, om han sendte videoen, da anklager Bente Schnack udspørger ham i retten:

»Du kan slet ikke huske, at du har sendt det her?«

»Nej, det er som sagt længe siden«, siger den 19-årige, der dog kan huske at have set videoen. Delingen foregik i tre forskellige chatgrupper på Facebook.

Han har dog heller ikke kendskab til, at andre skulle have brugt hans facebookprofil.

Sendte sjove ting til hinanden

Delingen foregik i tre forskellige chatgrupper på Facebook. Ifølge den 19-årige var de andre medlemmer af gruppen hans venner.

Anklageren fremlægger uddrag af chatterne. Her fremgår det, at den tiltalte skriver »to sekunder, finder den lige«, efter at en person har skrevet, at en anden person gerne vil se den.

Forsvareren vil vide, om den tiltalte tror, at hans venner følte sig krænket over at have modtaget videoen.

»Nej på ingen måde. Det er mine nære venner. Det skete, at vi sendte sjove ting til hinanden«.

»Men ikke lige i denne her boldgade«, tilføjer han.

Delt flere gange med 34 personer

Den 16. september 2016 delte han ifølge anklagen en sexvideo til otte personer i en chat på Facebook.

Igen 5. oktober delte han videoen med først et ukendt antal personer på Messenger. Senere samme aften delte han den igen med 16 personer, og senere samme aften skal han igen have delt en sexvideo med 16 personer.

Også den 15. oktober delte han en video med 19 personer.

Da der er tale om, at videoen er blevet delt flere gange til de samme personer, er den samlet delt til 34 forskellige personer.

Den unge mand forklarer, at han ikke vidste, at pigen var under 18 år.

»Slet ikke, som sagt er den (videoen, red.) utydelig«, siger han.

I en anden prøvesag, der mandag er blevet behandlet i Randers, er en 20-årig mand blevet idømt 30 dages betinget fængsel.

ritzau