Ti millioner kroner til brintbiler skal fremme markedet

83 indregistrerede brintbiler i Danmark er ikke nok. Derfor har Vejdirektoratet nu åbnet for ansøgninger til en pulje på ti millioner kroner, der har til formål at udbrede brintbiler og øvrige brændselscellekøretøjer i Danmark.

Puljen er blevet afsat af et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

»Der er et politisk ønske om at hjælpe markedet på vej - både ved at støtte mulighederne for at anskaffe sig køretøjerne og mulighederne for at få ladet sin bil ved den type køretøj«, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Kasper Grøndahl Rosenstand.

For at få tilskud til et projekt fra puljen kræver det, at man selv finansierer mindst 50 procent af omkostningerne. Både private virksomheder og offentlige myndigheder kan søge puljen.

Ansøgningsfristen for puljen er 28. februar.

»Private kan eksempelvis være nogle, der er interesserede i at etablere en station, hvor man kan tanke. Men det kan også være kommuner, hvor det giver mening at anvende den her type køretøjer i forvaltningen«.

»Vi ser også meget gerne, at de, der er på markedet, selv er kreative i forhold til noget, der kan rykke«, siger Kasper Grøndahl Rosenstand.

Brancheorganisationen Dansk Elbil Alliance er glad for, at der er fokus på grøn transport fra politisk hånd.

»Det er positivt, at man støtter den grønne udvikling. Brint- og brændselscellebiler er en del af løsningen, så det er godt, at staten har fokus på det«, siger branchechef for Dansk Elbil Alliance Lærke Flader.

Som branchechef for Dansk Elbil Alliance ser Lærke Flader ikke noget problem ved, at der er fokus på at udbrede brintbiler.

»I fremtiden vil der være plads til både elbiler og brintbiler«, siger Lærke Flader.

Brintbiler bliver drevet af en elektrisk motor, der får strøm fra en brændselscelle i stedet for et batteri. Brintbiler skal altså ikke lades op, fordi de skal tankes op med brint ved en brinttankstation.

Elbiler har også en elektrisk motor. Forskellen fra brintbiler er, at elbiler udelukkende kører på elektricitet. Derfor skal deres batterier lades op med elektricitet for at køre.

Der er ifølge brintbiler.dk 83 indregistrerede brintbiler og ti brinttankstationer i Danmark.

