Ranglister over skoler er guf for frygtsomme forældre

For os var det ikke svært, da vi skulle vælge skole til Rose. Hun skulle såmænd bare begynde, hvor klokken havde ringet ind for hendes to brødre, på den lokale kommuneskole. Så let er det langtfra for alle forældre. De bruger dagevis, ugevis, måske årevis på at overveje og undersøge, hvor de finder det bedste af det bedste skoletilbud. Nogle dyrker det ligefrem som en sport, for med de muligheder og tilgængelige data, der findes i dag, kan man virkelig gå i dybden.

Alene på Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde et utal af informationer om hver eneste folkeskole: Hvilke karakterer får eleverne? Hvor mange linjefagsuddannede lærere er der? Hvordan trives eleverne? Hvor stort et fravær har de? Kort fortalt et slaraffenland for datanørder med skolesøgende børn.

Og er man ikke tilfreds med denne samling af skoleinformationer, er der masser af alternativer. I sidste uge lancerede den liberale tænketank Cepos sin årlige liste over ’undervisningseffekten’ på skoler i landet, privatskoler såvel som folkeskoler.

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig, sammenlignet med hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra en række socioøkonomiske baggrundsvariable: etnisk baggrund, forældres beskæftigelse og indkomst, familiestatus osv. Den slags har det nemlig med – statistisk set – at trække enten op eller ned i karakterer.