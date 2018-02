Popfænomenet Justin Timberlake kommer til Danmark

En 20-årig mand fra Syddjurs er ved Retten i Randers blevet idømt betinget fængsel i 30 dage for at have delt en meget omtalt sexvideo.

Manden var tiltalt for at have delt videoen til 12 personer via Facebooks chatrum Messenger.

Den 20-årige mand har erkendt, at han delte videoen med flere venner i perioden fra december 2015 til maj 2016.

»Det var bare noget amatørporno. Jeg tænkte ikke mere over det«, forklarede han mandag formiddag i retten.