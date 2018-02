Flygtning om S-udspil: »Når man flygter fra en krig, bestemmer man ikke selv, hvor man skal hen« For to syriske flygtninge, der allerede har fået asyl i Danmark, giver Socialdemokraties nye forslag på udlændingeområdet ingen mening. De mener, at det blot vil gøre dem til flygtninge i et tredje land og ikke kan give DEM den sikkerhed, flygtninge har brug for.

Motaz Mzahim hørte mandag Mette Frederiksens tale i radioen om Socialdemokratiets nye udspil på udlændingeområdet.

Et udspil, der blandt andet indebærer, at mennesker, der søger asyl i Danmark, fremover skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredje land, i eksempelvis Nordafrika, imens de venter på at få behandlet deres ansøgning.

Motaz Mzahim har haft asyl i Danmark i tre år, efter han flygtede fra borgerkrigen i Syrien. Kort efter at han fik asyl, kom hans kone og børn hertil og har også fået asyl.

Han har altså selv været igennem processen med at søge asyl, og han har svært ved at se, hvad det nye forslag nytter.

»Hvad er forskellen på, at de sender os hjem til vores hjemland eller til et helt tredje land? Jeg kan ikke se forskellen«, siger Motaz Mzahim, da Politiken møder ham mandag aften på Center for Dansk og Integration i Køge.

Flygtninge, flygtninge, flygtninge

Motaz Mzahim påpeger, at hvis hensigten med forslaget er at få færre til at søge asyl i Danmark, er det et problem, der allerede er løst. Siden han flygtede i 2015, er der markant færre, der kommer til Danmark for at søge om asyl.

Siden flygtningestrømmen var på sit højeste i 2015 med 21.316 asylansøgere, er antallet faldet markant, og sidste år søgte 3.479 om asyl i Danmark.

Og da Motaz Mzahim flygtede, var Danmark ikke målet fra begyndelsen:

»Når man flygter fra en krig, bestemmer man ikke selv, hvor man skal hen. Det hele er meget forvirrende. På vejen snakker vi sammen om, hvor vi synes, der virker godt at være, men det er jo ikke planlagt på forhånd«, siger Motaz Mzahim.

»Vi hører hver dag medierne tale om flygtninge, flygtninge, flytninge. Men vi ved ikke, hvad danskerne vil have os til at gøre«.

Ikke nogen sikkerhed

18-årige Ramadan Hasar er enig med Motaz Mzahim. Han mener foreslaget er »dumt«.

Han var 16 år, da han flygtede fra Syrien, og turen til Europa var meget kaotisk, husker han, og han har set flere mennesker drukne.

For to år siden kom han til Danmark efter at have flygtet sammen med sin storebror. Han peger på, at han er flygtet fra Syrien på grund af krig - ikke i et forsøg på at få et bedre liv.

Ramadan Hasar er 18 år og har været i Danmark i to år. Selv om han har asyl her, vil han hellere bo i et andet europæisk land, hvis han kunne. »Der er ikke nogen menneskerettigheder i Danmark«, mener han. Foto: Andreas Haubjerg

I Syrien kunne han tale sproget, han havde et fint arbejde og var generelt tilfreds med tilværelsen.

Men i Danmark skal han lære nyt sprog, en ny kultur og »skal knokle« for at vise sit værd.

Hvis Socialdemokratiets forslag bliver til virkelighed, vil han hellere sendes hjem til Syrien i stedet for at blive sendt til et helt tredje land:

»Hvis det bliver tilfældet, er det det samme som at leve som flygtning i et tredje land. Det ville føles endnu mere usikkert end ventetiden i Danmark«.

Vil du også forlade Danmark, selv om du allerede har fået asyl?

»Ja. Hvis biometrien bliver fjernet, vil jeg forlade Danmark. Regeringen behandler os ikke som mennesker«.

Biometrien hentyder til politiets optagelse af fingeraftryk, der bliver registreret, når man ankommer til Danmark og søger om asyl. Så hvis man som Ramadan Hasar er registreret og har søgt asyl i Danmark, kan han ikke søge asyl i et andet EU-land.

Bliver igen flygtninge

Da Politiken spørger, hvorfor Ramadan Hasar og hans bror valgte at tage til Danmark, lægger han ligesom Motaz Mzahim vægt på, at man som flygtning ikke bestemmer, hvor man vil hen.

Langt de fleste betaler en menneskesmugler for at komme til et sikkert sted, og derfor bestemte Ramadan Hasar ikke selv, at hans endestation skulle være et skandinavisk land.

Og hvis han ikke var bundet af sin registrering i Danmark, ville han da også tage videre til et andet europæisk land, siger han.

»Der findes ikke menneskerettigheder i Danmark. Det bliver værre og værre. Når Socialdemokratiet kommer med sådan et forslag, bliver vi igen flygtninge fra Danmark til et helt tredje land«.