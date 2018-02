Hele landet frøs til is i nat - men der er langt til 76 år gammel kulderekord Det er koldt - men det er med at nyde det, for frosten varer ikke ved.

Den bidende frost glimtede i morgensolens skær efter vinterens hidtil koldeste nat.

Flere steder i landet har temperaturen været under 9 minusgrader.

Frosten bed hårdest i kinderne ved Kastrup Lufthavn, hvor der blev målt minus 9,5 grader klokken 4.50 i morges. Det oplyser Frank Nielsen, der er meteorolog og vagtchef hos DMI, der også fortæller, at der ikke er nogen, der er sluppet for frosten.

Sådan udnytter du kulden Det kolde vejr har også sine fordele. Det er billigere at tørre tøjet i tørretumbleren om vinteren, fordi indendørsluften indeholder mindre vanddamp, og derfor bliver den mere effektiv. Står du med rester fra aftensmaden, som du gerne vil gemme, så kan du spare penge ved at køle maden ned udenfor, inden du pakker den væk i fryseren. På den måde sparer du op mod 85 procent af det elforbrug, du ellers ville bruge på at køle den ned i fryseren.

Og nu du har sat maden ud på terrassen, så kan du jo lige tømme fryseren og få den afrimet, uden at bekymre dig, om maden når at tø op imens. Og er du den heldige ejer af en brændeovn, så er det det helt rigtige tidspunkt til at hugge brænde. Når saften i det friske træ fryser, så er det meget nemmere at flække træet. Kilde: DMI Vis mere

»Selv Gedser har haft en gennemsnitstemperatur på minus 1,4 grader gennem et døgn, og det indikerer, at hele Danmark har haft et isdøgn. Gearene på min cykel var da også frosset helt til i morges«, siger Frank Nielsen.

Årsagen til det kolde vejr er, at vi har haft nogle skyfrie dage uden vind. Og selv om det er noget tid siden, vi sidst har oplevet så lave temperaturer, er det slet ikke unormalt for årstiden.

Vi skal da også helt tilbage til 1942 for at finde kulderekorden for februar, hvor temperaturen ramte rystende minus 29 grader.

Nyd det, så godt du kan. Det skyfrie vejr gør det koldt, men også lyst og flot - det er jo godt mod vinterdepression. Frank Nielsen

Har du et sommerhus eller et hus, der står tomt, er det vigtigt, du husker at lukke for vandet, da du ellers risikerer, at vandet fryser og får rørene til at sprænge. Ud over at pakke dig godt ind i varmt tøj anbefaler Frank Nielsen også, at du udnytter fordelene ved det kolde vejr.

»Nyd det, så godt du kan. Det skyfrie vejr gør det koldt, men også lyst og flot - det er jo godt mod vinterdepression« siger Frank Nielsen.

Ifølge meteorologen er den værste kulde overstået. Allerede fra onsdag begynder vejret at mildne med et par plusgrader om dagen, og i starten af næste uge vil nattefrosten også fordufte.