17-årig får 20 dages betinget fængsel for deling af sexvideo Den fjerde prøvesag i et stort kompleks om delinger ender med en betinget straf på 20 dage til en 17-årig.

En 17-årig dreng er tirsdag i Retten i Lyngby idømt 20 dages betinget fængsel for at dele to sexvideoer med børnepornografisk materiale til 16 personer i en gruppechat på Facebook.

Retten ligger vægt på, at det var overvejende sandsynligt, at den tiltalte var klar over, at de unge i videoen var under 18 år.

Anklager Bente Schnack argumenterede for en betinget fængselsdom på mellem 50 og 60 dage.

Den unge mands forsvarer, advokat Peter Berg, krævede derimod frifindelse. Blandt andet med det argument, at den tiltalte ikke havde mulighed for at vurdere, om personerne i videoerne var under 18 år.

»Kunne personerne ikke lige så godt være 18 år som 15? Jeg har svært ved at vurdere det«.

»Min klient kender ikke personerne og har derfor ikke været i stand til at vurdere deres alder, sagde Peter Berg.

De unge på videoerne kræver erstatning

De to 15-årige, der optræder i sexvideoen, har ved hver prøvesag krævet en erstatning på 175.000 kroner for delingerne.

Ligesom ved en anden og tredje sag i Lyngby afviser retten dog at tage stilling til spørgsmålet, netop fordi der er tale om prøvesager.

Den 17-årige afviste at have delt de to sexvideoer i en gruppechat.

Jeg tænkte ikke over, om dem på videoen var under 18 år Den dømte 17-årige dreng

Den unge var anklaget for at videresende de to videoer, der varer henholdsvis 40 og 56 sekunder, til 16 forskellige personer. Men han husker kun at have sendt dem til én person.

Han var tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket modtagernes blufærdighed.

»Jeg tænkte ikke over, om dem på videoen var under 18 år«, sagde han.

Mere end 1.000 unge er sigtet for at have delt videoen

Sagen er en af en række prøvesager i et usædvanlig stort sagskompleks, hvor samlet set mere end 1000 unge sigtes for at have spredt to sexvideoer med de to 15-årige. Videoen blev delt i flere forskellige chatgrupper på Facebook.

Mandag faldt der dom i to andre prøvesager.

En 20-årig mand fik i Retten i Randers 30 dages betinget fængsel for deling af en video til 12 personer, mens en 19-årig i Retten i Lyngby fik en betinget dom på 40 dage for deling af to videosekvenser til 34 forskellige personer.

Tirsdag blev i øvrigt en 22-årig mand af Retten i Lyngby idømt ti dages betinget fængsel. Han blev fundet skyldig i at have delt en af de to sexvideoer til syv personer.

ritzau