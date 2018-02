Hver tiende læge og sygeplejerske bliver mobbet Ønsket om at være en del af fællesskabet fører til en hård tone, grove jokes og bagtalelse af kolleger blandt sygeplejersker og læger, viser ny forskning.

Bente har netop overstået sin del af en operation og har omhyggeligt forklaret sine kolleger på operationsstuen, hvordan hun har udført opgaven. Da hun vender sig om for at trække sine plastikhandsker af, taler kollegerne om det rod, hun har efterladt. De griner. Og en af dem siger, at de hellere må vente med at kritisere Bentes arbejde, til hun er gået. Så griner de lidt mere.

Sådan lyder et eksempel på det, som organisationspsykolog Mille Mortensen kalder »nedgørende drillerier« blandt læger og sygeplejersker i hospitalsverdenen. Bente er et fiktivt navn, men episoden har fundet sted i virkeligheden. Gennem fem måneders feltarbejde som del af et forskningsprojekt på Rigshospitalet har Mille Mortensen undersøgt, hvilke mekanismer der skaber mobning. Konklusionen er, at mobning er en del af hverdagen for mange læger og sygeplejersker.

»Mobningen er ofte pakket ind i humor, og de bruger humoren til at hæve sig på andres bekostning med nedgørende drillerier. Humoren har altid en branddør, fordi afsenderen kan sige, at det bare er for sjov«, siger Mille Mortensen.

Mobningen opstår ud af en kultur på arbejdspladsen, hvor rollen som mobber og offer flytter rundt blandt medarbejderne. Den form for arbejdsmiljø er ikke unik for netop hospitaler – det kunne lige så godt være foregået i andre brancher.

I sidste ende kan det have konsekvenser for patienter og patientsikkerhed

Der ligger nemlig et basalt menneskeligt ønske om at være en del af fællesskabet bag de nedgørende drillerier, som Mille Mortensen betegner som mobberi:

»Vi vil alle sammen gøre det, fællesskabet kræver af os – også selv om vi så går på kompromis med vores egne principper. Vi kan alle udøve krænkende handlinger under de forkerte omstændigheder, og der er ikke nogen, der konsekvent er i den ene eller den anden rolle«.

Forskningsprojektet forklarer ikke, hvorfor drillerierne opstår. Men Mille Mortensens umiddelbare bud er, at det bunder i en nulfejlskultur i hospitalsvæsenet, hvor man helst skal udføre sit arbejde perfekt. Ifølge forskningsprojektet giver læger og sygeplejersker selv udtryk for, at de betragter den hårde tone som en naturlig del af det at arbejde på et hospital med konstant ansvar for liv og død. Det kan have alvorlige konsekvenser, mener Mille Mortensen. »Hvis du bliver latterliggjort, når du beder om hjælp eller giver udtryk for uvidenhed, stopper du på et tidspunkt med at spørge. I sidste ende kan det have konsekvenser for patienter og patientsikkerhed«.

Hver tiende oplever mobning

I Overlægeforeningen, der organiserer mere end 6.000 overlæger i Danmark, overvåger man løbende mobning blandt medlemmerne. Den seneste undersøgelse viser, at hver tiende medlem har oplevet mobning på arbejdspladsen, og som en reaktion på det resultat førte foreningen i efteråret en kampagne med fokus på arbejdsmiljø, kollegialitet og mobning.

»Vi har ikke målt, om kampagnen har haft en effekt endnu, men det er klart, at vi har en forhåbning om, at antallet af personer, der oplever mobning, er blevet lavere. Ingen bør opleve mobning«, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen. Mobningen skyldes et stigende produktionskrav hos hendes medlemmer, mener hun.